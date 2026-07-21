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Tempestade tropical Bertha se intensifica e ameaça estados dos EUA

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Repórter
21/07/2026 13:57

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A tempestade tropical Bertha, a segunda tempestade nomeada da temporada no Atlântico, ganhou força nesta terça-feira (21) e ameaça os estados do sudeste dos Estados Unidos, da Flórida à Louisiana, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC). 

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A tempestade estava localizada cerca de 115 km a sudoeste de Panama City, na Flórida, com ventos máximos sustentados de até 96 km/h enquanto se movia para noroeste em direção à costa, conforme determinado por aeronaves caça-furacões. 

"Condições de tempestade tropical são esperadas na área de alerta ao longo da Costa do Golfo até o final da quarta-feira", segundo o último boletim do NHC. 

Especialistas preveem uma temporada de furacões abaixo da média este ano no Atlântico, que vai de 1º de junho a 30 de novembro, devido ao retorno do El Niño. 

Uma temporada média tem 14 tempestades nomeadas e sete furacões, incluindo três furacões de grande intensidade.

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ia/sst/cjc/nn/aa

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