Tempestade tropical Bertha se intensifica e ameaça estados dos EUA

A tempestade tropical Bertha, a segunda tempestade nomeada da temporada no Atlântico, ganhou força nesta terça-feira (21) e ameaça os estados do sudeste dos Estados Unidos, da Flórida à Louisiana, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC).

A tempestade estava localizada cerca de 115 km a sudoeste de Panama City, na Flórida, com ventos máximos sustentados de até 96 km/h enquanto se movia para noroeste em direção à costa, conforme determinado por aeronaves caça-furacões.

"Condições de tempestade tropical são esperadas na área de alerta ao longo da Costa do Golfo até o final da quarta-feira", segundo o último boletim do NHC.

Especialistas preveem uma temporada de furacões abaixo da média este ano no Atlântico, que vai de 1º de junho a 30 de novembro, devido ao retorno do El Niño.

Uma temporada média tem 14 tempestades nomeadas e sete furacões, incluindo três furacões de grande intensidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ia/sst/cjc/nn/aa