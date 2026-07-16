Forte tempestade deixa três mortos no Chile
compartilheSIGA
Três pessoas morreram e 76 foram afetadas nesta quinta-feira (16) no Chile em meio a uma tempestade com fortes chuvas, ressacas e ventos que atinge 10 das 16 regiões do país, informou o governo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O ministro do Interior, Claudio Alvarado, lamentou “o falecimento de três pessoas durante o desenrolar desta emergência”, que deve se estender pelo menos até domingo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
axl/mvl/ic