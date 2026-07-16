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Internacional

Forte tempestade deixa três mortos no Chile

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/07/2026 23:04

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Três pessoas morreram e 76 foram afetadas nesta quinta-feira (16) no Chile em meio a uma tempestade com fortes chuvas, ressacas e ventos que atinge 10 das 16 regiões do país, informou o governo. 

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O ministro do Interior, Claudio Alvarado, lamentou “o falecimento de três pessoas durante o desenrolar desta emergência”, que deve se estender pelo menos até domingo.

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axl/mvl/ic

Tópicos relacionados:

chile clima lluvias temporal

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