Coronel da PM de MG é preso suspeito de assediar passageira em viagem

Um coronel da reserva da Polícia Militar, de 59 anos, foi preso por suspeita de importunação sexual dentro de um ônibus interestadual nessa terça-feira (4/8), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

Segundo a Polícia Militar, o coletivo da Viação Guanabara fazia o trajeto entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro quando a passageira, de 34 anos, denunciou que o homem, sentado na poltrona imediatamente atrás da dela, passou a tocar repetidamente seu corpo com os pés e, depois, tentou apalpá-la com as mãos, chegando a tocar sua coxa.

Ainda conforme a corporação, ao ser confrontado, o suspeito pediu desculpas. A vítima, porém, afirmou que os atos foram intencionais e pediu ajuda aos demais passageiros.

O motorista informou que, ao perceber a movimentação dentro do ônibus, parou o veículo nas proximidades do Posto Galo, na Avenida Antônio Simão Firjan, no Distrito Industrial de Juiz de Fora. Nesse momento, o suspeito desembarcou e tentou fugir.

Com a ajuda de passageiros, o homem foi localizado nas proximidades. Segundo a PM, ele ainda tentou escapar novamente e resistiu à contenção, sendo imobilizado por populares até a chegada dos militares.

Testemunhas relataram que, durante a viagem, o coronel da reserva apresentava comportamento considerado suspeito, trocando de assento diversas vezes, caminhando pelo corredor do ônibus e permanecendo próximo de passageiras, causando desconforto.

Identificado como Welton José da Silva Baião, o militar aposentado negou a prática do crime. Ele alegou que qualquer contato com a vítima ocorreu de forma acidental em razão do espaço reduzido entre as poltronas.

Diante do relato da vítima, dos depoimentos das testemunhas e das circunstâncias constatadas no local, os policiais deram voz de prisão ao suspeito. Ele, a vítima e as testemunhas foram encaminhados à Delegacia de Plantão da Polícia Civil, que dará sequência às investigações.

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A Polícia Militar foi procurada pela reportagem e informou que o fato envolve policial militar aposentado e que, após tomar conhecimento dos fatos, realizou a prisão em flagrante. "Por se tratar de crime comum e não militar, o autor foi conduzido à Polícia Civil. A PM informa, ainda, que acompanha o caso", termina a nota.