'Beco do crime': PM derruba barricada em área de facções na Grande BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um dos pontos mais críticos da disputa travada por facções criminosas no Bairro Jardim Laguna, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, voltou a ser palco de uma ostensiva ação policial. No local, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu drogas, localizou artefatos explosivos e reforçou o combate às táticas de intimidação do tráfico, que incluem a criação de barricadas e pichações nas paredes da comunidade.

O beco carrega marcas explícitas do domínio armado. Muros do trecho exibem pichações citando artigos do Código Penal, além de vestígios de barreiras físicas levantadas pelos criminosos para impedir a circulação de viaturas e moradores - bloqueios estes que precisaram ser derrubados em operações da corporação, conforme informado pelo capitão Carlos Coelho.

"É o beco do crime assim, é que os traficantes tentam, eles só vão tentar, e a polícia nunca vai deixar. A polícia mineira jamais vai deixar uma facção criminosa tomar conta de qualquer lugar em Minas Gerais", garantiu ele. No local, não havia nenhum suspeito ou morador. O capitão não soube afirmar se as pessoas foram retiradas à força das casas.

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Foi nesta área que cães farejadores deram o sinal para a presença de ilícitos em um lote vago com uma construção abandonada. "Os materiais estavam prontos para vender: crack, maconha. Posteriormente será contabilizado", afirmou Carlos Coelho.