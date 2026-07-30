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PREVISÃO DO TEMPO

BH: penúltimo dia do mês será de calor? Confira previsão desta quinta (30)

Temperaturas elevadas na capital mineira são acompanhadas de tempo seco; confira previsão de BH e de Minas

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
30/07/2026 07:39 - atualizado em 30/07/2026 07:41

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Como fica o tempo em BH nesta quarta-feira (29/7)
Veja como fica o tempo em BH nesta quinta-feira (30/7) crédito: Gladyston Rodrigues/EM

A quinta-feira (30/7) em Belo Horizonte deve ser de céu claro, com temperaturas elevadas durante o dia. Segundo a Defesa Civil municipal, os moradores da capital podem esperar baixa umidade relativa do ar, em torno de 20% e temperatura máxima de 31°C.

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A temperatura mínima registrada na capital aconteceu na Pampulha, com os termômetros marcando 14,8°C às 4h. No mesmo horário, a sensação térmica era de 16,6°C, que não foi a mais baixa do dia.

A sensação mais fria pertenceu à Região Oeste, que aferiu 10,3°C, às 4h, com os termômetros marcando 17,4°C.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 19,3°C, às 2h10.

Centro-Sul: 16,5°C, às 4h20.

Oeste: 17,4°C, com sensação térmica de 10,3°C, às 4h.

Pampulha: 14,8°C, com sensação térmica de 16,6°C, às 4h.

Venda Nova: 14,9°C, às 3h.

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As temperaturas permanecem altas depois de a cidade registrar 30,6°C nessa quarta-feira (29/7), às 15h. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet); a umidade relativa do ar foi 21% no mesmo horário. Essas medições foram realizadas na Pampulha.

Tempo em Minas

O clima nesta quinta-feira também será quente e seco no restante de Minas. As condições pré-frontais permanecem no estado, já que a frente fria atua em São Paulo e se desloca para o oceano, no litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo, entre a noite de quinta e a madrugada de sexta (31/7).

Com isso, existe a possibilidade de tempestades isoladas no Sul do Estado e no Triângulo Mineiro, entre o fim da tarde e durante a noite. Antes disso, deve ser registrada uma tarde quente e seca.

O céu fica parcialmente nublado nos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce; e claro a parcialmente nublado na Zona da Mata. Demais regiões apresentam a mesma condição com aparição de névoa seca.

Segundo o Inmet, a temperatura máxima no estado deve ser de 35°C, e a mínima registrada foi de 5,9°C, às 6h, no município de Maria da Fé, no Sul de Minas.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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