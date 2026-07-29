Cruzeirenses são condenados por morte de atleticano em BH

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Três integrantes da torcida organizada Máfia Azul foram condenados pelo Tribunal do Júri, no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (29/7), pelo homicídio de um integrante da Galoucura, do Atlético.

O crime aconteceu em Belo Horizonte, em novembro de 2021, quando um ônibus da linha 6350 do Move, com passageiros comuns e torcedores atleticanos, foi atacado por cruzeirenses. A primeira rodada de condenações aconteceu em maio de 2023 (leia mais abaixo).

Riquelme Enderson Ribeiro da Silva foi condenado a 48 anos e seis meses de prisão. Luiz Gustavo da Silva Veloso e Pedro Henrique Coimbra Braga foram sentenciados a 24 e 20 anos de prisão, respectivamente.

"No dia 28 de novembro de 2021, por volta das 20 horas, na rua Desembargador Reis Alves, Bairro Novo das Indústrias, os (então) denunciados, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, em companhia de outros indivíduos não identificados, produziram a morte de Mateus de Freitas Ferreira", narra a denúncia apresentada à Justiça pelo Ministério Público. Outras nove pessoas ficaram feridas.

Os torcedores que estavam no ônibus voltavam do Mineirão, da partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. O coletivo passava pelo Anel Rodoviário quando homens ligados à Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro, forçaram a parada do veículo. Pedras, rojões e bombas do tipo coquetel molotov foram arremessados, segundo a polícia. O fogo causado pelos artefatos provocou ferimentos em passageiros.

Mateus de Freitas Ferreira, de 20 anos, integrante da Galoucura, foi um dos feridos e morreu no hospital. Segundo o Ministério Público, ele foi alvo de "atos agressivos diversos".

O sexto e último réu, Samuel Paixão de Souza, aguarda em liberdade e será julgado pelo Tribunal do Júri. A data ainda será marcada.

Condenações em 2023

Condenado a 61 anos e oito meses de prisão, Gustavo Luiz da Silva recebeu sentença de 19 anos pelo crime de homicídio e mais cinco anos e quatro meses para cada uma das oito tentativas de assassinato. A sentença foi aplicada em maio de 2023.

À época, naquela mesma sessão do Tribunal do Júri, outro réu, Walker Marcelino Gouveia Lopes, foi sentenciado a 56 anos e quatro meses de prisão. Parte da condenação, 19 anos, refere-se ao assassinato. O restante aplica-se a sete tentativas de homicídio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo informado nesta quarta-feira pelo Fórum Lafayette à reportagem, apesar de recursos interpostos pelas defesas, as sentenças de Gustavo Luiz e Walker Marcelino foram mantidas.