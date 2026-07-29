Engavetamento com cinco veículos deixa mulher ferida em avenida de BH

Um engavetamento com cinco veículos deixou uma mulher de 45 anos ferida na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (29/7). O acidente ocorreu no sentido Belvedere, na altura do número 1.890, às 10h23, segundo o BH Mobilidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a vítima recebeu atendimento no local após apresentar dores na região cervical. A mulher foi encaminhada para uma unidade de saúde em seguida.

O acidente envolveu um Ford Fiesta, dois Hyundai HB20 e dois Volkswagen Voyage.

Equipes da BHTrans e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) atuaram no local para ordenar o fluxo de veículos na avenida, que foi liberada por volta das 12h. A reportagem entrou em contato com a BHTrans para saber mais detalhes, mas até o momento não obteve resposta.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice