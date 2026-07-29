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ACIDENTE

Engavetamento com cinco veículos deixa mulher ferida em avenida de BH

A vítima de 45 anos precisou de atendimento médico após batida na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na região Centro-Sul da capital mineira

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
29/07/2026 18:04 - atualizado em 29/07/2026 18:13

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Acidente com múltiplos veículos deixa mulher ferida e complica trânsito na Senhora do Carmo
Acidente com múltiplos veículos deixou mulher ferida e complicou trânsito na Avenida Nossa Senhora do Carmo crédito: Reprodução / BH Mobilidade

Um engavetamento com cinco veículos deixou uma mulher de 45 anos ferida na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (29/7). O acidente ocorreu no sentido Belvedere, na altura do número 1.890, às 10h23, segundo o BH Mobilidade.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a vítima recebeu atendimento no local após apresentar dores na região cervical. A mulher foi encaminhada para uma unidade de saúde em seguida. 

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O acidente envolveu um Ford Fiesta, dois Hyundai HB20 e dois Volkswagen Voyage.

Equipes da BHTrans e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) atuaram no local para ordenar o fluxo de veículos na avenida, que foi liberada por volta das 12h. A reportagem entrou em contato com a BHTrans para saber mais detalhes, mas até o momento não obteve resposta. 

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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