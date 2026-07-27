Pastor que estuprou fiéis passará por audiência de instrução nesta terça

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O pastor de uma igreja evangélica no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte, que teria abusado sexualmente e estuprado mulheres fiéis à religião que ele ministrava, teve a audiência de instrução marcada para as 10h desta terça-feira (28/7). A oitiva ocorrerá na Oitava Vara do Fórum Lafayette, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

O objetivo da audiência de instrução é permitir que o juiz colete as provas orais produzidas pelas partes envolvidas no caso. O pastor foi indiciado seis vezes por estupro, cinco vezes por violação sexual mediante fraude e duas vezes por importunação sexual. A pena somada para esses crimes é de mais de 100 anos.

O líder religioso foi denunciado à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por sete mulheres, em abril deste ano. O primeiro abuso relatado à polícia ocorreu em 2003, e o último investigado foi em 2023. Segundo as delegadas Juliana Califf e Larissa Mascotte, a maior parte dos crimes aconteceu dentro das dependências da igreja, antes ou depois dos cultos.

Uma das vítimas, ouvida em condição de sigilo pelo Estado de Minas, tinha apenas 16 anos quando foi estuprada pelo pastor, em 2006. A PCMG acredita que o número de mulheres abusadas pode ser superior a 10, uma vez que outros casos surgiram após os crimes envolvendo o líder evangélico virem à tona.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Depois de estuprar ou importunar as vítimas, o pastor usava a posição de líder religioso para intimidá-las. De acordo com as investigações, o homem também colocava uma vítima contra a outra, para tentar impedir que os casos fossem denunciados.