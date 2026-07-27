Assine
overlay
Início Gerais
BELO HORIZONTE

Pastor que estuprou fiéis passará por audiência de instrução nesta terça

Líder de igreja evangélica no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste da capital, abusou sexualmente de pelo menos seis mulheres

Publicidade
Carregando...
AC
Alexandre Carneiro
Ana Luiza Soares
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
27/07/2026 23:55 - atualizado em 27/07/2026 23:56

compartilhe

SIGA
×
Em nota, PCMG informou que seis mulheres denunciaram o pastor por crimes contra a dignidade sexual
Sete mulheres denunciaram o pastor por crimes contra a dignidade sexual à Polícia Civil de Minas Gerais crédito: Leandro Couri / EM / D.A Press

O pastor de uma igreja evangélica no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte, que teria abusado sexualmente e estuprado mulheres fiéis à religião que ele ministrava, teve a audiência de instrução marcada para as 10h desta terça-feira (28/7). A oitiva ocorrerá na Oitava Vara do Fórum Lafayette, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O objetivo da audiência de instrução é permitir que o juiz colete as provas orais produzidas pelas partes envolvidas no caso. O pastor foi indiciado seis vezes por estupro, cinco vezes por violação sexual mediante fraude e duas vezes por importunação sexual. A pena somada para esses crimes é de mais de 100 anos.

Leia Mais

O líder religioso foi denunciado à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por sete mulheres, em abril deste ano. O primeiro abuso relatado à polícia ocorreu em 2003, e o último investigado foi em 2023. Segundo as delegadas Juliana Califf e Larissa Mascotte, a maior parte dos crimes aconteceu dentro das dependências da igreja, antes ou depois dos cultos.

Uma das vítimas, ouvida em condição de sigilo pelo Estado de Minas, tinha apenas 16 anos quando foi estuprada pelo pastor, em 2006. A PCMG acredita que o número de mulheres abusadas pode ser superior a 10, uma vez que outros casos surgiram após os crimes envolvendo o líder evangélico virem à tona.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Depois de estuprar ou importunar as vítimas, o pastor usava a posição de líder religioso para intimidá-las. De acordo com as investigações, o homem também colocava uma vítima contra a outra, para tentar impedir que os casos fossem denunciados.

Tópicos relacionados:

audiencia estupro instrucao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay