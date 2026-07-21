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De Malafaia a Macedo: quem são os pastores mais poderosos do país

Além de Silas Malafaia, outras figuras religiosas acumulam grande poder midiático, político e econômico; conheça os nomes mais influentes do Brasil

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
21/07/2026 14:19

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De Malafaia a Macedo: quem são os pastores mais poderosos do país
Líderes religiosos brasileiros se destacam pela forte comunicação, usando diversas plataformas para ampliar sua influência e alcance crédito: CARL DE SOUZA / AFP

O cenário religioso brasileiro é marcado pela presença de líderes que vão além da esfera da fé, exercendo forte influência na política, na mídia e na economia. Nomes como Silas Malafaia e Edir Macedo se destacam não apenas por comandar grandes denominações, mas por construir verdadeiros impérios que moldam a opinião pública e movimentam milhões de fiéis e de reais.

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A notoriedade desses pastores é ampliada por uma estratégia agressiva de comunicação, que usa canais de televisão, estações de rádio, portais de notícias e, mais recentemente, as redes sociais para disseminar suas mensagens. Essa presença massiva na mídia garante alcance nacional e consolida o peso de suas vozes nos debates mais importantes do país.

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Quem é Silas Malafaia?
Silas Malafaia lidera a Assembleia de Deus Vitória em Cristo (Advec) e é uma das figuras religiosas mais conhecidas do Brasil. Sua influência se apoia em posicionamentos políticos firmes e na participação ativa no debate público, principalmente por meio de programas de televisão e de suas plataformas digitais, nas quais acumula milhões de seguidores.

Qual a origem do poder de Edir Macedo?
Edir Macedo fundou a Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) e é proprietário do Grupo Record, um dos maiores conglomerados de comunicação do país. Seu poder vem da combinação entre a expansão internacional da igreja, presente em dezenas de países, e o controle de uma robusta estrutura midiática que inclui TV, rádio e internet.

Quais outros pastores são influentes no Brasil?

  • Valdemiro Santiago: fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, ficou conhecido pelas grandes concentrações de fiéis e por um discurso centrado em milagres e curas. Apesar de enfrentar recorrentes dificuldades financeiras (incluindo penhoras de bens e do próprio templo), mantém uma base sólida de seguidores.

  • R. R. Soares: Romildo Ribeiro Soares fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus e é um dos pioneiros do televangelismo no Brasil. Comanda a RIT (Rede Internacional de Televisão) e o programa "Show da Fé", exibido em horário nobre em canais abertos.

  • Estevam e Sônia Hernandes: o casal fundou a Igreja Renascer em Cristo e é responsável por trazer e organizar a Marcha para Jesus em São Paulo, um dos maiores eventos cristãos do mundo. Mantêm forte influência no meio gospel e político.

  • Agenor Duque: apóstolo da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, Duque segue uma linha de pregação semelhante à de Valdemiro Santiago, com ênfase em curas e milagres, atraindo grande número de fiéis para seus cultos e eventos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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