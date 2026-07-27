Minas volta a registrar as temperaturas mais frias do Sudeste nesta segunda

Com a frente fria avançando pela Região Sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo dividem as cidades mais frias do país nesta segunda-feira (27/7). Municípios mineiros registram as menores mínimas, abaixo de 5°C.

O local mais frio do país foi Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, marcando 4,5°C, às 7h. A sensação térmica do local foi de 6,4°C. Em segundo, Maria da Fé, na mesma região, aparece com 4,8°C, às 7h.

Novo Friburgo, no Rio de Janeiro, divide o segundo lugar também marcando 4,8°C, mas às 6h. Logo depois, Campos do Jordão (SP) marcou 5,6°C, às 7h, com sensação térmica de 8,2°C.

Completam as seis regiões mais frias, as cidades de Caldas, no Sul de Minas, com termômetros marcando 6,2°C, às 7h; e Teresópolis, no Rio de Janeiro, com 7,6°C, às 5h.

Tempo em Minas

Em Minas Gerais, o clima também deve ser estável nesta segunda-feira. Nos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce e na Zona da Mata, o céu fica parcialmente nublado. Demais regiões do estado devem apresentar céu parcialmente nublado a claro. A temperatura máxima é estimada em 33°C.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro