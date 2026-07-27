Metrô de BH tem mudança de horário nesta semana; veja quando

O metrô de Belo Horizonte vai sofrer alterações no horário de funcionamento nesta semana. A mudança acontece durante a noite, quando os trens terão quase 30 minutos de intervalo entre as viagens. As operações serão normalizadas após sexta-feira (31/7).

De acordo com a Metrô BH, as mudanças ocorrem devido às obras de manutenção do sistema de sinalização e da implementação de infraestrutura no transporte. De segunda (27/7) a sexta, o intervalo dos trens será de 28 minutos entre as 20h e as 23h.

Nas estações Calafate, Carlos Prates e Lagoinha, os trens passarão em apenas uma via. Os usuários terão que ficar atentos com a direção do transporte antes de embarcar. A administração ainda alerta que não haverá baldeação.

Em dias comuns, as estações do metrô funcionam das 5h15 às 23h, em todos os dias da semana. Os intervalos entre as viagens são de 7,5 minutos nos horários de pico e de 15 minutos nos demais.

Os horários de pico estabelecidos pelo Metrô são das 6h às 8h e das 16h30 às 18h30.

No sábado, o intervalo é de 7,5 minutos das 6h às 8h; e 15 minutos depois das 8h. Nos domingos e feriados, as viagens acontecem a cada 15 minutos durante todo o dia.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata