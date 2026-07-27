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Metrô de BH tem mudança de horário nesta semana; veja quando

De acordo com a Metrô BH, as mudanças ocorrem devido às obras de manutenção do sistema de sinalização e da implementação de infraestrutura no transporte

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
27/07/2026 08:33

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Metrô de BH tem alterações de horário até esta sexta-feira (31/7)
Metrô de BH tem alterações de horário até esta sexta-feira (31/7) crédito: Jair Amaral/EM

O metrô de Belo Horizonte vai sofrer alterações no horário de funcionamento nesta semana. A mudança acontece durante a noite, quando os trens terão quase 30 minutos de intervalo entre as viagens. As operações serão normalizadas após sexta-feira (31/7).

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De acordo com a Metrô BH, as mudanças ocorrem devido às obras de manutenção do sistema de sinalização e da implementação de infraestrutura no transporte. De segunda (27/7) a sexta, o intervalo dos trens será de 28 minutos entre as 20h e as 23h.

Nas estações Calafate, Carlos Prates e Lagoinha, os trens passarão em apenas uma via. Os usuários terão que ficar atentos com a direção do transporte antes de embarcar. A administração ainda alerta que não haverá baldeação.

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Em dias comuns, as estações do metrô funcionam das 5h15 às 23h, em todos os dias da semana. Os intervalos entre as viagens são de 7,5 minutos nos horários de pico e de 15 minutos nos demais.

Os horários de pico estabelecidos pelo Metrô são das 6h às 8h e das 16h30 às 18h30.

No sábado, o intervalo é de 7,5 minutos das 6h às 8h; e 15 minutos depois das 8h. Nos domingos e feriados, as viagens acontecem a cada 15 minutos durante todo o dia.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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