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PREVISÃO DO TEMPO

BH terá domingo de sol e máxima pode chegar a 27°C; veja previsão

Capital mineira pode registrar umidade do ar em torno de 30% durante a tarde

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/07/2026 07:48 - atualizado em 26/07/2026 07:49

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Domingo será de tempo firme e máxima de 27°C em BH
Domingo será de tempo firme e calor de até 27°C em BH crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Belo Horizonte terá um domingo (26/7) de tempo firme, com céu claro a parcialmente nublado, segundo a previsão meteorológica da Defesa Civil.

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A temperatura mínima registrada na capital, na manhã deste domingo (26/7), foi de 13,1°C, enquanto a máxima prevista para a tarde é de 27°C.

Já a umidade relativa do ar pode cair para cerca de 30%, índice que exige atenção à hidratação.

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Entre as regionais da cidade, a menor temperatura foi registrada na Regional Centro-Sul: 13,1°C, às 6h55.

Confira as temperaturas mínimas registradas em cada regional:

  • Barreiro: 14,9°C, às 3h05;
  • Centro-Sul: 13,1°C, às 6h55;
  • Oeste: 13,4°C, com sensação térmica de 4,1°C, às 4h;
  • Pampulha: 13,5°C, com sensação térmica de 15,9°C, às 6h;
  • Venda Nova: 13,5°C, às 4h05.

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