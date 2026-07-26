BH terá domingo de sol e máxima pode chegar a 27°C; veja previsão
Capital mineira pode registrar umidade do ar em torno de 30% durante a tarde
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Belo Horizonte terá um domingo (26/7) de tempo firme, com céu claro a parcialmente nublado, segundo a previsão meteorológica da Defesa Civil.
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A temperatura mínima registrada na capital, na manhã deste domingo (26/7), foi de 13,1°C, enquanto a máxima prevista para a tarde é de 27°C.
Já a umidade relativa do ar pode cair para cerca de 30%, índice que exige atenção à hidratação.
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Entre as regionais da cidade, a menor temperatura foi registrada na Regional Centro-Sul: 13,1°C, às 6h55.
Confira as temperaturas mínimas registradas em cada regional:
- Barreiro: 14,9°C, às 3h05;
- Centro-Sul: 13,1°C, às 6h55;
- Oeste: 13,4°C, com sensação térmica de 4,1°C, às 4h;
- Pampulha: 13,5°C, com sensação térmica de 15,9°C, às 6h;
- Venda Nova: 13,5°C, às 4h05.