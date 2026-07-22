Sul de Minas é a região mais fria do país nesta quarta (22); veja cidades

As temperaturas mínimas em Minas sobem nesta quarta-feira (22/7) mas o estado segue sendo o mais frio do país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), quatro das sete regiões mais frias do país estão em Minas nesta quarta.

O Sul do estado segue registrando as menores mínimas. Maria da Fé, município da região, foi o mais frio do país com 6°C às 4h. Logo depois, Monte Verde, distrito de Camanducaia, também no Sul de Minas, marcou 6,1°C às 7h. A sensação térmica no local era de 8°C.

Em terceiro lugar, ficam Bambuí e Pradópolis, cidades do Centro-Oeste de Minas e de São Paulo. Os municípios registraram 8,4°C às 7h e às 4h, respectivamente.

A quarta posição também pertence a dois municípios da Região Sudeste: Taubaté (SP) e Patrocínio, na região do Alto Paranaíba. Elas registraram 8,7°C de temperatura mínima. Completa as menores temperaturas do dia no país, São Luiz do Paraitinga (SP) que registrou 8,9°C às 7h.

Tempo em Minas

Minas Gerais terá tempo estável e seco nesta quarta-feira. As temperaturas continuam subindo e reduzindo o frio em todas as regiões do estado. O tempo continua seco e os índices de umidade seguem críticos durante a tarde, com exceção da faixa Leste.

O céu fica parcialmente nublado no Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Na Zona da Mata, ele fica de claro a parcialmente nublado. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com aparição de névoa seca. A máxima estimada para o estado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de 32°C.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos