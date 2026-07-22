Confira previsão do tempo desta quarta-feira (22/7) em BH

As temperaturas das manhãs belo-horizontinas continuam a subir nesta quarta-feira (22/7). A temperatura mínima registrada em Belo Horizonte foi de 14°C na região de Venda Nova. De acordo com a Defesa Civil, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado.

A umidade relativa do ar segue baixa durante o período da tarde, ficando em torno de 30%. A máxima estimada é de 26°C. A região Oeste não registrou a menor mínima mas teve a menor sensação térmica, de 8,2°C às 1h. Durante o horário, a região registrava 14,4°C.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 16,5 °C, às 1h05.

Centro Sul: 15,2 °C, às 3h05.

Oeste: 14,4 °C, com sensação térmica de 8,2 °C, às 1h.

Pampulha: 15,1 °C, com sensação térmica de 16,8 °C, às 6h.

Venda Nova: 14,0 °C, às 3h15.

Tempo em Minas

Minas Gerais terá tempo estável e seco nesta quarta-feira. As temperaturas continuam subindo e reduzindo frio em todas as regiões do estado. O tempo continua seco e os índices de umidade seguem críticos durante a tarde, com exceção da faixa Leste.

O céu fica parcialmente nublado no Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Na Zona da Mata, ele fica de claro a parcialmente nublado. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com aparição de névoa seca. A máxima estimada para o estado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de 32°C.

A temperatura mínima registrada ocorreu no Sul do estado, no município de Maria da Fé, que marcou 6°C às 4h.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos