'Sextou' com calor em BH? Confira previsão desta sexta-feira (24/7)

Belo Horizonte deve ter tempo seco com calor na tarde desta sexta-feira (24/7). Segundo a Defesa Civil Municipal, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com temperatura máxima estimada de 30°C.

A mínima registrada na capital foi de 15,5°C na Região da Pampulha. A menor sensação térmica ficou com a Região Oeste, que registrou 11,7°C às 6h com temperatura real de 17,3°C.

Durante a tarde, a umidade relativa do ar apresenta índice baixo, ficando em torno de 25%.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 18,8 °C, às 4h15.

Centro Sul: 18,3 °C, às 5h45.

Oeste: 17,3 °C, com sensação térmica de 11,7 °C, às 6h.

Pampulha: 15,5 °C, com sensação térmica de 17 °C, às 6h.

Venda Nova: 16,2 °C, às 4h20.

Tempo em Minas

Nesta sexta-feira, a umidade do ar deve melhorar em Minas Gerais devido ao avanço de uma frente fria no litoral da Região Sudeste, que ocasiona aumento de nebulosidade no Centro-Sul e Oeste do estado.

As regiões Sul/Sudoeste, Campos das Vertentes e Zona da Mata têm previsão de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri, o céu fica parcialmente nublado.

Demais regiões de Minas com céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada na Região Metropolitana e Oeste. Aparição de névoa seca pode acontecer nas regiões Norte e Noroeste.

A temperatura máxima estimada para o território é de 34°C, enquanto a mínima foi registrada em Monte Verde, distrito de Camanducaia, que marcou 8,4°C às 4h com sensação térmica de 11,5°C.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos