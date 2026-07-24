'Sextou' com calor em BH? Confira previsão desta sexta-feira (24/7)
Durante a tarde, a umidade relativa do ar apresenta índice baixo. Confira previsão completa de BH e de Minas
compartilheSIGA
Belo Horizonte deve ter tempo seco com calor na tarde desta sexta-feira (24/7). Segundo a Defesa Civil Municipal, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com temperatura máxima estimada de 30°C.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A mínima registrada na capital foi de 15,5°C na Região da Pampulha. A menor sensação térmica ficou com a Região Oeste, que registrou 11,7°C às 6h com temperatura real de 17,3°C.
Durante a tarde, a umidade relativa do ar apresenta índice baixo, ficando em torno de 25%.
Leia Mais
Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:
Barreiro: 18,8 °C, às 4h15.
Centro Sul: 18,3 °C, às 5h45.
Oeste: 17,3 °C, com sensação térmica de 11,7 °C, às 6h.
Pampulha: 15,5 °C, com sensação térmica de 17 °C, às 6h.
Venda Nova: 16,2 °C, às 4h20.
Tempo em Minas
Nesta sexta-feira, a umidade do ar deve melhorar em Minas Gerais devido ao avanço de uma frente fria no litoral da Região Sudeste, que ocasiona aumento de nebulosidade no Centro-Sul e Oeste do estado.
As regiões Sul/Sudoeste, Campos das Vertentes e Zona da Mata têm previsão de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri, o céu fica parcialmente nublado.
Demais regiões de Minas com céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada na Região Metropolitana e Oeste. Aparição de névoa seca pode acontecer nas regiões Norte e Noroeste.
A temperatura máxima estimada para o território é de 34°C, enquanto a mínima foi registrada em Monte Verde, distrito de Camanducaia, que marcou 8,4°C às 4h com sensação térmica de 11,5°C.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos