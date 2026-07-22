Hospital Belo Horizonte interrompe serviço de pronto-atendimento

O Hospital Belo Horizonte, no Bairro Cachoeirinha, na Região Nordeste da capital mineira, suspendeu, nesta segunda-feira (20/7), o serviço de pronto-atendimento. A interrupção foi anunciada nas redes sociais e no site da instituição. De acordo com a unidade de saúde, a medida ocorre em razão de uma "reestruturação institucional" e permitirá o aprimoramento dos serviços.

No comunicado, o hospital informa ainda que a suspensão é temporária, mas não especifica uma data para a retomada do pronto-atendimento. A unidade de saúde é particular, mas atende mais de 50 convênios de saúde.

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O Hospital Belo Horizonte destaca ainda que, com exceção do pronto-atendimento, os demais serviços seguem funcionando normalmente, com foco em internações, CTI adulto e infantil, bloco cirúrgico e ambulatório.