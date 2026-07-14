Vídeo: falta de energia no Hospital da Baleia afeta pacientes

Uma falta de energia no Hospital da Baleia, na Região Leste de Belo Horizonte, afetou pacientes que esperavam por tratamentos de quimioterapia e radioterapia, nesta terça-feira (14/7). O caso aconteceu na unidade Antônio Mourão.

No vídeo, é possível observar a grande quantidade de pessoas que esperavam pelo atendimento no momento da queda de energia elétrica, provocada por uma falta de fornecimento da Cemig. A energia foi normalizada por volta das 9h30.

De acordo com a assessoria do hospital, não houve impactos em cirurgias ou tratamentos mais urgentes. No entanto, 101 atendimentos precisaram ser reagendados para esta quarta-feira (15/7).

Apesar da falta de fornecimento de energia na unidade de radioterapia, não aconteceram impactos em outras unidades do Hospital da Baleia, devido ao sistema de geradores.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata