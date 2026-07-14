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QUEDA DE LUZ

Vídeo: falta de energia no Hospital da Baleia afeta pacientes

Pacientes dos setores de quimioterapia e radioterapia precisaram reagendar atendimentos para esta quarta-feira (15/7)

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
14/07/2026 12:43

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Falta de luz afetou 101 atendimentos, que foram remarcados
Falta de luz afetou 101 atendimentos, que foram remarcados para quarta (15/7) crédito: Divulgação Hospital da Baleia

Uma falta de energia no Hospital da Baleia, na Região Leste de Belo Horizonte, afetou pacientes que esperavam por tratamentos de quimioterapia e radioterapia, nesta terça-feira (14/7). O caso aconteceu na unidade Antônio Mourão.

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No vídeo, é possível observar a grande quantidade de pessoas que esperavam pelo atendimento no momento da queda de energia elétrica, provocada por uma falta de fornecimento da Cemig. A energia foi normalizada por volta das 9h30.

De acordo com a assessoria do hospital, não houve impactos em cirurgias ou tratamentos mais urgentes. No entanto, 101 atendimentos precisaram ser reagendados para esta quarta-feira (15/7).

Apesar da falta de fornecimento de energia na unidade de radioterapia, não aconteceram impactos em outras unidades do Hospital da Baleia, devido ao sistema de geradores.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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