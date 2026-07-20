Gato-mourisco invade casa e é resgatado pela polícia em Presidente Olegário

Um gato-mourisco foi resgatado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) no último domingo (19/7), após entrar em uma casa no Bairro Santa Rita, em Presidente Olegário, no Noroeste de Minas. O animal silvestre invadiu a residência para escapar de um ataque de cães.

A moradora da residência acionou a PMMG ao se assustar com a presença do animal. Após o resgate bem-sucedido, os militares transportaram o gato-mourisco até uma reserva ambiental perto da comunidade de Vargem Grande.

Nas redes sociais, o cabo Tiago Gonçalves registrou o momento do resgate do animal em vídeo e descreveu a ocorrência na postagem.

"De todos os resgates que já fiz, com certeza esse foi um dos mais incríveis e desafiadores. Tanto pela raridade do animal quanto pela sua agressividade. Foi uma ocorrência marcante", destacou o militar.

O gato-mourisco

Também conhecido como jaguarundi, o gato-mourisco é um animal silvestre endêmico que pode ser encontrado pelas Américas, desde a Argentina até o México. No Brasil, está presente em quase todos os territórios e biomas, mesmo que em baixa densidade, podendo aparecer mais no Cerrado e na Mata Atlântica.

Entre as características marcantes da espécie estão as pernas curtas, a cauda longa e a pelagem uniforme, que varia entre tons de marrom, cinza e avermelhado. Além disso, possui hábitos diurnos e solitários, e se alimenta de pequenos mamíferos, aves, répteis e anfíbios.

Embora tenha risco de extinção classificado como pouco preocupante e esteja em várias áreas do Brasil, o registro do animal não é comum, já que possui hábitos discretos e costuma evitar ao máximo o contato com os humanos.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice