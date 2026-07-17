Pampulha recebe 300 patinetes elétricos a partir deste domingo

A Região da Pampulha, em Belo Horizonte, passará a contar com 300 patinetes elétricos compartilhados a partir deste domingo (19/7). A ampliação do serviço, anunciada pela Prefeitura de BH, estende a operação para um dos principais cartões-postais da capital e integra a estratégia de expansão da micromobilidade urbana, iniciada em março deste ano. Os equipamentos poderão ser utilizados em deslocamentos de curta distância, com acesso por aplicativo e circulação sujeita às regras definidas pelo município.



A nova etapa contempla a orla da Lagoa da Pampulha e áreas próximas a espaços turísticos, culturais, esportivos e de lazer. A expectativa da administração municipal é oferecer uma alternativa de transporte para moradores e visitantes, favorecendo conexões entre diferentes pontos da região e reduzindo a dependência do automóvel em trajetos curtos.

Patinetes em BH



Os patinetes elétricos voltaram a circular na capital em março deste ano, depois de quase sete anos com o serviço paralisado. Na primeira fase da operação, foram disponibilizados 1,5 mil equipamentos, concentrados inicialmente na Região Central e em parte da Regional Oeste.

A implantação foi acompanhada de regras de circulação, limites de velocidade controlados por geolocalização e pontos específicos para estacionamento, medidas adotadas para evitar problemas registrados na primeira experiência da cidade com esse tipo de transporte, em 2019.

Como usar



Para utilizar o serviço, o usuário precisa baixar o aplicativo da operadora, realizar o cadastro e desbloquear o equipamento por meio de QR Code. O sistema funciona com cobrança por desbloqueio e por minuto de uso, com tarifas que variam conforme o horário e o dia da semana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os equipamentos podem circular em ciclovias, ciclofaixas e vias com limite de até 40 km/h, além de áreas de pedestres, desde que respeitadas as velocidades estabelecidas para cada local. Dentre as regras estão a idade mínima de 18 anos para cadastro, o uso individual do patinete e a proibição do transporte de passageiros ou animais. A velocidade também é reduzida automaticamente em áreas de maior circulação de pessoas, e o sistema impede o encerramento da viagem fora dos pontos autorizados de estacionamento.