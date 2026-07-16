PF mira suspeitos de fraudar exame para residência médica em Minas

Médicos suspeitos de participar de um esquema de fraude no Exame Nacional da Avaliação da Formação Médica (Enamed) foram alvos, nesta quinta-feira (16/7), da segunda fase da Operação R2, deflagrada pela Polícia Federal (PF). A ação cumpriu seis mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pará e Maranhão.

De acordo com a investigação, três médicos são suspeitos de ter utilizado interpostas pessoas, conhecidas como "laranjas", para realizar a prova em seus lugares. Para isso, teriam sido usados documentos de identidade falsificados. Outros três profissionais são investigados por supostamente atuar no recrutamento de interessados em participar da fraude.

Durante o cumprimento dos mandados, a Polícia Federal apreendeu aparelhos celulares que passarão por perícia. O material poderá ajudar a esclarecer a dinâmica do esquema e identificar outros envolvidos.

A Operação R2 é um desdobramento da Operação R1, deflagrada em 19 de outubro de 2025. Na ocasião, a PF realizou oito prisões em flagrante durante a aplicação do exame em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

Segundo a corporação, o aprofundamento das investigações permitiu reunir novos elementos sobre a atuação da organização criminosa suspeita de fraudar o processo seletivo para programas de residência médica por meio da substituição dos candidatos durante a realização da prova.

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A investigação continua e busca identificar a extensão do esquema, além da eventual participação de outras pessoas na fraude. A Polícia Federal não informou os nomes dos investigados.