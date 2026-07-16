PF mira suspeitos de fraudar exame para residência médica em Minas
Segunda fase da Operação R2 cumpriu mandados em quatro estados e apura uso de 'laranjas' no Enamed
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Médicos suspeitos de participar de um esquema de fraude no Exame Nacional da Avaliação da Formação Médica (Enamed) foram alvos, nesta quinta-feira (16/7), da segunda fase da Operação R2, deflagrada pela Polícia Federal (PF). A ação cumpriu seis mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pará e Maranhão.
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De acordo com a investigação, três médicos são suspeitos de ter utilizado interpostas pessoas, conhecidas como "laranjas", para realizar a prova em seus lugares. Para isso, teriam sido usados documentos de identidade falsificados. Outros três profissionais são investigados por supostamente atuar no recrutamento de interessados em participar da fraude.
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Durante o cumprimento dos mandados, a Polícia Federal apreendeu aparelhos celulares que passarão por perícia. O material poderá ajudar a esclarecer a dinâmica do esquema e identificar outros envolvidos.
A Operação R2 é um desdobramento da Operação R1, deflagrada em 19 de outubro de 2025. Na ocasião, a PF realizou oito prisões em flagrante durante a aplicação do exame em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.
Segundo a corporação, o aprofundamento das investigações permitiu reunir novos elementos sobre a atuação da organização criminosa suspeita de fraudar o processo seletivo para programas de residência médica por meio da substituição dos candidatos durante a realização da prova.
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A investigação continua e busca identificar a extensão do esquema, além da eventual participação de outras pessoas na fraude. A Polícia Federal não informou os nomes dos investigados.