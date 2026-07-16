Minas reconhece e-sports por lei, mas impõe barreira contra apostas
Entenda as novas regras para os jogos eletrônicos no estado e por que o governo decidiu excluir modalidades onde a "sorte" domina a habilidade
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Os jogos eletrônicos são, agora, parte da política estadual de esportes de Minas. O governador Mateus Simões promulgou a Lei 25.981/2026 que faz esse reconhecimento. A norma publicada nesta quinta-feira (16/7) no Diário Oficial do Estado, ainda entende como esportes eletrônicos, aqueles que promovem o desenvolvimento cidadão dos jogadores.
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A decisão visa fomentar a prática dos e-sports, sigla em inglês para esportes eletrônicos, que promovam a boa convivência, o fair play e a diversidade por meio da prática. Além disso, fica permitida a instituição de entidades para a administração do esporte no estado.
O regramento observa que os esportes eletrônicos colaboram com habilidades intelectuais, culturais e esportivas, e que fortalece o raciocínio e a capacidade motora.
A lei, no entanto, não considera como esportes eletrônicos os jogos de azar, apostas ou aqueles que a sorte seja mais relevante que a habilidade do praticante.
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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos