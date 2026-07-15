BH registra sensação térmica de -6,4°C nesta quarta (15/7); veja a previsão
Temperatura mínima atinge 10°C na capital; confira previsão completa de BH e de Minas
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Os belo-horizontinos podem sair de casa com seus casacos porque o frio na capital continua intenso nesta quarta-feira (15/7). A temperatura mínima registrada em Belo Horizonte foi de 10°C na Regional Oeste, mas sua sensação térmica foi negativa, de -6,4°C. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a previsão é de céu claro.
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A temperatura máxima estimada é de 24°C, com a umidade relativa do ar baixa, em torno de 30% durante a tarde. A Defesa Civil Municipal segue mantendo o alerta sobre temperatura muito baixa na capital.
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Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:
Barreiro: 12,0 °C, às 6h50.
Centro Sul: 10,4 °C, às 2h05.
Oeste: 10,0 °C, com sensação térmica de -6,4 °C, às 6h.
Pampulha: 11,8 °C, com sensação térmica de 12,9 °C, à 0h.
Venda Nova: 10,7 °C, às 5h55.
Tempo em Minas
No estado, o tempo segue estável nesta quarta-feira (15/7), com as manhãs frias. A massa de ar seco e frio continua atuando. Durante a tarde, a umidade relativa do ar deve ser baixa principalmente no Sul e Oeste mineiro.
O céu fica claro a parcialmente nublado com geada em pontos isolados no Sul/Sudoeste do estado. No Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce ele aparece parcialmente nublado.
Névoa seca deve aparecer no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste e Sul/Sudoeste. A temperatura mínima registrada no estado foi em Monte Verde, distrito de Camanducaia, marcando 1°C às 7h, com sensação térmica de 2,3°C. A máxima estimada para Minas é de 30°C.
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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos