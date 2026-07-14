Assine
overlay
Início Gerais
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Projeto que reduz área da Estação Cercadinho avança com impacto bem menor

Estimativa é que substitutivo reduza a área a ser desmembrada da estação ecológica de 59 hectares para cerca de 1 hectare

Publicidade
Carregando...
SM
Sofia Maia
Giovanna de Souza
AC
Alexandre Carneiro
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
14/07/2026 22:10

compartilhe

SIGA
×
Área da mata do Cercadinho tem, atualmente, 224,8 hectares
Área da mata do Cercadinho tem, atualmente, 224,8 hectares crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, nesta terça-feira (14/7), em 1º turno, o Projeto de Lei (PL) 3.334/25, que busca alterar a área da Estação Ecológica do Cercadinho, localizada na divisa entre Belo Horizonte e Nova Lima.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O texto avançou depois que a comissão aprovou um substitutivo que restringiu a redução da unidade de conservação apenas às áreas consideradas indispensáveis para a execução de obras na malha viária do entorno. 

Inicialmente, o projeto, enviado pelo pelo ex-governador Romeu Zema (Novo), propunha a redução do espaço em 26% – o equivalente, em hectares, a 58 campos de futebol. O texto foi enviado à ALMG em fevereiro deste ano e alteraria a Lei nº 15.979, de 2006, que criou a Estação Ecológica do Cercadinho, cuja área, atualmente, é de 224,9 hectares.

Durante a tramitação, entretanto, o texto original passou a ser alvo de críticas por prever uma área de alteração considerada maior do que a necessária para cumprir o acordo firmado entre as instituições envolvidas. Após pressão de parlamentares da oposição, ambientalistas e entidades da sociedade civil, essa área foi reduzida. 

Área a ser desmembrada deve chegar a 1 hectare

A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT), uma das principais vozes contrárias ao texto original, estima que o substitutivo reduziu a área a ser desmembrada da estação Ecológica de 59 hectares para cerca de 1 hectare, mas ressalta que não teve acesso ao perímetro exato após a alteração. "Nós tivemos muita dificuldade nesse projeto porque ele tramitou com muita celeridade e sem que a gente tivesse o memorial descritivo da área correspondente ao termo de acordo preliminar", pontua. 

A parlamentar avalia que, apesar de o substitutivo, ainda faltam estudos técnicos, o que compromete a análise do Projeto. "Na verdade, nós somos contra uma tramitação rápida. Em menos de dois meses, o projeto chegou à Assembleia e avançou sem nota técnica sobre os danos ambientais e sem debate público com a sociedade", afirmou a parlamentar.

Na avaliação da parlamentar, a mudança reduz os danos ambientais potenciais em relação ao projeto original, mas não elimina a necessidade de maior transparência e discussão sobre intervenções futuras na área protegida.

Leia Mais

Área protegida sofre pressão histórica

Criada em 2006, a Estação Ecológica do Cercadinho tem como finalidade proteger importantes remanescentes ambientais da Serra do Curral, além de preservar mananciais responsáveis pelo abastecimento de água, aquíferos, fauna, flora e áreas de recarga hídrica na Grande BH.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao longo dos últimos anos, a unidade de conservação tem sido alvo de diferentes propostas de alteração relacionadas à implantação de obras de infraestrutura e melhorias viárias. Em discussões anteriores, a Assembleia já analisou projetos semelhantes para permitir intervenções destinadas à ligação entre a BR-356 e a MG-030, sempre acompanhados de debates sobre a necessidade de compatibilizar mobilidade urbana e preservação ambiental.

Tópicos relacionados:

almg bh cercadinho estacao-ecologica meio-ambiente nova-lima

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay