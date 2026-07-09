UniBH anuncia campus em Vespasiano, em movimento de expansão pela RMBH

O UniBH anunciou a expansão de suas atividades acadêmicas para a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), após 62 anos atuando somente na capital mineira. O Centro Universitário passa a funcionar também em Vespasiano, no Vetor Norte, integrando gradualmente a FASEH, faculdade que se tornou referência no ensino superior do município. Ambas as marcas pertencem ao Ecossistema Ânima, que reúne 18 instituições de ensino superior.

“Estamos iniciando um ciclo muito importante para o UniBH e para Vespasiano. Chegamos com respeito à história construída pela FASEH e com a ambição de ampliar possibilidades, qualificar ainda mais a experiência acadêmica e contribuir para o desenvolvimento do VetorNorte”, afirma Guilherme Guerra, reitor do UniBH. Ele garante que a transição será conduzida de forma gradual, planejada e alinhada às diretrizes regulatórias. As atividades acadêmicas em Vespasiano seguem normalmente, sem interrupção dos cursos ou alterações imediatas nas matrizes curriculares.

Hoje, a FASEH reúne mais de 10 cursos de graduação, entre eles Medicina, Enfermagem, Odontologia, Fisioterapia, Biomedicina e Direito. De acordo com Guilherme Guerra, já existem pedidos para a implementação de novos cursos em Vespasiano junto ao Ministério da Educação (MEC), mas o reitor não adianta quais são. Além da mudança de marca, o projeto da UniBH Vespasiano contempla investimentos em infraestrutura, laboratórios e experiência do aluno.

Guilherme explica a estratégia de levar a marca UniBH para Vespasiano, sobretudo por absorver a FASEH, que tem uma história de 25 anos no município e que, nas palavras do reitor, está em franco crescimento, tanto acadêmico quanto como negócio. “Pensamos, como seria essa marca se a gente potencializasse com outra que tem uma história gigantesca, que é o UniBH, com 62 anos de história, que tem uma presença de marca forte”, conta.

De acordo com o reitor, os estudos mostraram que a soma do UniBH com a FASEH seria melhor para as duas instituições de ensino superior. Após a decisão estratégica de concentrar suas atividades no campus do Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, o UniBH volta a ter a necessidade de expandir. Já a FASEH, que tem uma relevância muito importante no Vetor Norte, somada ao UniBH amplifica sua importância. “Nós vimos que seria muito bom para os dois lados”, garante Guilherme.





Sotaque local

Ele conta que, antes de tornar pública a integração entre as instituições de ensino, foi feita a comunicação para os alunos e docentes: “Queríamos mostrar para eles que precisávamos dar esse salto, para potencializar ainda mais os resultados atingidos aqui, principalmente de qualidade acadêmica.” Outra preocupação é fazer um processo de transição para que a comunidade de Vespasiano e do Vetor Norte entenda que a FASEH não terminou, mas está em um novo ciclo.



“Nós temos um respeito muito genuíno pela história das nossas escolas e com aquilo que a gente chama de ‘sotaque local’. É óbvio que estamos sob o mesmo guarda-chuva estratégico, mas tem coisas que vão acontecer só no UniBH do Buritis, porque tem a ver com aquele local. E tem as coisas que têm a ver com Vespasiano, e que vão continuar. Nós temos uma presença muito marcante com a comunidade e precisamos manter isso”.





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Investimentos

Entre os investimentos já aprovados e que devem ser concluídos ainda neste segundo semestre de 2026 no campus de Vespasiano estão uma ampliação e melhoria das áreas de convivência dos alunos, reformas estruturais, como nos banheiros, além da construção de uma quadra poliesportiva com arquibancada. “Nos reunimos com lideranças estudantis e professores. Essa quadra era uma demanda de 15 anos dos alunos. Assim eles podem vivenciar mais o campus. O aluno da Medicina, por exemplo, passa o dia inteiro aqui, mas é para todo mundo”, anunciou o reitor.



Ele garante que já está pensando em uma segunda fase de investimentos para 2027, mas ainda precisa ser aprovada: “A ideia é a gente investir constantemente aqui no campus de Vespasiano.” Nos próximos ciclos estão previstos avanços em infraestrutura, tecnologia, inovação, processos acadêmicos e experiência estudantil, além do fortalecimento das conexões entre equipes, práticas educacionais e áreas de conhecimento.



A transição de FASEH para UniBH ainda está em processo no MEC. Quando concluído, os alunos que se formarem no campus de Vespasiano, ainda que tenha começado o curso na FASEH, serão do UniBH. “Nós estamos fazendo o processo de atração de alunos agora para o segundo semestre de 2026 ainda falando como FASEH, mas já avisando para os candidatos que vamos nos tornar o UniBH. A nossa campanha de atração de alunos de 2027 já será como UniBH Vespasiano. Então, nós vamos assinando FASEH/UniBH, mas depois a FASEH vai diminuindo até a gente se transformar em UniBH completamente”, explica Guilherme.



