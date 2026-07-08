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Oriente Médio

Preço do petróleo dispara mais de 8% após novos ataques em Hormuz

Com o fim do cessar-fogo entre EUA e Irã, volta a pairar a incerteza se o estreito de Hormuz voltará a ser bloqueado, impactando o fornecimento de petróleo

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ANA PAULA BRANCO E FERNANDO NARAZAKI
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ANA PAULA BRANCO E FERNANDO NARAZAKI
Repórter
08/07/2026 18:20

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Nesta imagem obtida pela agência de notícias iraniana ISNA em 1º de junho de 2026, embarcações navegam na praia de Suru, em Bandar Abbas, ao longo do Estreito de Ormuz. Os Estados Unidos e o Irã trocaram ataques enquanto as negociações entre os dois lados estagnavam e Teerã insistia novamente que qualquer acordo de paz também deveria abranger a crescente ofensiva de Israel no Líbano.
Na terça-feira, três navios-tanques foram atingidos por bombardeios que os EUA atribuíram ao Irã, que não assumiu a autoria crédito: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O preço do petróleo subiu mais de 8% nesta quarta-feira (8/7) após os Estados Unidos realizarem uma nova série de ataques contra o Irã, sofrerem o revide e anunciarem que o cessar-fogo está suspenso. Também há uma incerteza se o estreito de Hormuz voltará a ser bloqueado, o que impactaria o fornecimento de petróleo.

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O barril Brent, referência mundial, atingiu US$ 80,59 (R$ 414,73) por volta das 12h45 (horário de Brasília), disparando 8,67% em relação ao dia anterior. É o maior valor do commodity desde 22 de junho, quando o preço foi a US$ 81,65. Por volta das 14h30, a cotação estava em US$ 78,29 (R$ 402,89), alta de 5,57%.

Já o petróleo WTI (West Texas Intermediate), usado nos EUA, era negociado a US$ 73,83 (R$ 379,94), alta de 4,81%. 

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A disparada do petróleo foi resultado do retorno dos temores de um acirramento do conflito no Oriente Médio após novos ataques realizados contra navios-tanques na região. Nesta manhã, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o acordo de cessar-fogo entre seu país e o Irã "acabou" com os ataques retaliatórios da teocracia contra alvos americanos em países do golfo Pérsico.

Trump fez novas críticas ao regime iraniano. "Até onde sei, é só uma perda de tempo lidar com eles [iranianos]. Eles são mentirosos, há algo errado com eles. Eles são loucos. Até onde sei, acabou [o acordo]", disse o americano ao lado do secretário-geral da Otan, Mark Rutte, durante a cúpula da aliança militar ocidental em Ancara (Turquia).

Fiel a seu estilo, contudo, Trump disse também que ainda poderá negociar. "Eu vou falar com nossos negociadores. Eles querem negociar, são boas pessoas, [os enviados americanos] Steve Witkoff, Jared Kushner, mas eles têm de falar comigo", completou.

Na terça-feira, três navios-tanques foram atingidos por bombardeios que os EUA atribuíram ao Irã, que não assumiu a autoria.

Entre a noite de terça e a manhã de quarta, o Centcom (Comando Central dos EUA) divulgou que fez "ataques poderosos contra o Irã" e teria atingido 80 supostos alvos militares iranianos. A Guarda Revolucionária do Irã informou que respondeu com mísseis e drones em 85 supostas instalações militares americanas em países aliados como Bahrein e Kuwait.

Mohammad Bagher Ghalibaf, principal negociador do Irã com os EUA, acusou a Casa Branca de "violações graves" do acordo, incluindo a reinstalação de sanções ao petróleo e o lançamento de ataques militares contra o sul do Irã.

"A era do bullying e da extorsão acabou. Não leva a lugar nenhum. Não vamos ceder", comentou Ghalibaf em uma publicação no X (antigo Twitter).

Apesar dos ataques das duas partes, empresas de dados de navegação afirmaram que algumas embarcações continuaram a atravessar o estreito de Hormuz como um petroleiro da ExxonMobil e pertencente à empresa de navegação japonesa NYK e um navio porta-contêineres da empresa francesa CMA CGM.

Um dia antes, os ataques a navios levaram a Casa Branca a revogar uma licença concedida ao Irã para vender petróleo. A nova escalada do conflito interrompeu a frágil trégua entre Washington e Teerã, em vigor desde o final de junho, e puxaram os preços do petróleo para cima.

Após os novos ataques, autoridades marítimas elevaram o nível de risco para embarcações que transitam pela via navegável para "grave". Embora o tráfego pelo estreito tenha se recuperado na última semana, ele continua irregular, variando entre um terço e um quinto dos níveis anteriores à guerra.

A decisão de Washington de revogar a licença veio acompanhada de uma advertência ao Irã de que suas ações no estreito eram "totalmente inaceitáveis" e teriam consequências. A Casa Branca concedeu a licença em junho, flexibilizando sanções que duravam décadas como parte de um acordo para reabrir o estreito.

O JMIC (Centro Conjunto de Informações Marítimas), liderado pela Marinha dos EUA, elevou nesta terça o nível de ameaça para a travessia do estreito de "substancial" para "grave", citando ações hostis deliberadas prováveis nas condições atuais; esta é a primeira vez que o nível de ameaça é definido dessa forma desde 15 de junho.

"As forças do Comando Central dos EUA iniciaram uma série de ataques contundentes contra o Irã para impor um preço elevado por terem visado e atacado embarcações comerciais", afirmou o comunicado das forças americanas. "A agressão demonstrada pelo Irã foi injustificada, perigosa e uma clara violação do cessar-fogo", acrescentou.

O Qatar também culpou o Irã pelo ataque às embarcações, e a chancelaria qatari informou ter convocado o vice-embaixador iraniano e lhe entregado uma nota de protesto após os incidentes.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã, por sua vez, afirmou que as acusações são desconcertantes e que Teerã está cumprindo diligentemente seus compromissos, mas ressaltou que os navios comerciais correm riscos ao usar rotas não coordenadas com o regime.

Uma autoridade ouvida sob anonimato pela Reuters afirmou que os ataques americanos desta terça tiveram como alvo sistemas de defesa aérea, sistemas de vigilância costeira, mísseis terra-ar, mísseis de cruzeiro antinavio e locais de lançamento de drones iranianos.

Com isso, os investidores voltaram a temer pelo fluxo do petróleo e por uma nova interrupção no tráfego em Hormuz. "Qualquer sugestão de que as negociações tenham fracassado aumenta o risco de novas interrupções no fornecimento ou de sanções mais rigorosas", afirmou Daniela Hathorn, analista da corretora Capital.com.

Queda nas bolsas pelo mundo

O acirramento no conflito no Oriente Médio derrubou as principais Bolsas do mundo nesta quarta. A queda maior ocorreu na Ásia com os investidores também impactados pelas dúvidas se a valorização das empresas ligadas ao setor de inteligência artificial atingiram o seu ápice.

A Bolsa de Seul voltou a liderar as perdas ao despencar 5,35%, seguido por Hong Kong (-2,99%) e Tóquio (-2,11%). Na China, o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, retrocedeu 0,77%, enquanto o índice SSEC, de Xangai, perdeu 0,49%.

Na Europa, o Euro STOXX 600, referência na União Europeia, fechou em queda de 1,8%, a 634,91 pontos, seu nível mais baixo em uma semana. A tendência foi seguida em Frankfurt (-2,23%), Londres (-1,66%), Paris (-2,18%), Madri (-2,73%) e Milão (-1,22%).

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Já nos EUA, a perda estava um pouco menor, com desvalorizações em Dow Jones (-1,16%), na S&P 500 (-0,44%) e na Nasdaq (-0,16%), por volta das 14h50.

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