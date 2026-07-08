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Rússia critica "decisões irresponsáveis" da Otan pelo apoio militar à Ucrânia

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/07/2026 17:37

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Moscou criticou nesta quarta-feira (8) as promessas de apoio da Otan à Ucrânia durante uma cúpula realizada na Turquia, classificando-as como "irresponsáveis", e acusou os países europeus de se prepararem para "um conflito armado com a Rússia".

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Os compromissos incluem bilhões de euros em ajuda para a defesa militar. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou os países membros da aliança de tomarem "decisões irresponsáveis que podem levar ao desastre" e de concentrarem seus esforços na "militarização do continente europeu".

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bur/lb/vel/am

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