Rússia critica "decisões irresponsáveis" da Otan pelo apoio militar à Ucrânia
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Moscou criticou nesta quarta-feira (8) as promessas de apoio da Otan à Ucrânia durante uma cúpula realizada na Turquia, classificando-as como "irresponsáveis", e acusou os países europeus de se prepararem para "um conflito armado com a Rússia".
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Os compromissos incluem bilhões de euros em ajuda para a defesa militar. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou os países membros da aliança de tomarem "decisões irresponsáveis que podem levar ao desastre" e de concentrarem seus esforços na "militarização do continente europeu".
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