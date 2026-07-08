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Trump anuncia novo ataque ao Irã 'esta noite' após fim de cessar-fogo

Presidente dos EUA diz que ofensiva ocorrerá nesta quarta-feira (8/7) e afirma ter ordenado que instalações de petróleo fossem preservadas

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Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
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Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
Repórter
08/07/2026 13:54

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Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o acordo de paz firmado com Teerã está encerrado e que não pretende retomar negociações crédito: SAUL LOEB / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (8/7) que o país deve realizar um novo ataque contra o Irã ainda durante a noite de hoje. O anúncio foi feito a jornalistas pouco antes de uma reunião da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em meio à escalada das tensões entre Washington e Teerã.

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"Vou dar um pequeno aviso: vamos atacá-los com força esta noite", declarou Trump. O presidente também afirmou que, se considerar necessário, poderá ordenar ataques contra o sistema de energia elétrica e as estações de tratamento de água do Irã, embora tenha ressaltado que essa não seria sua intenção.

Horas antes, Trump havia afirmado que o acordo de paz firmado com Teerã estava encerrado e que não pretendia retomar negociações. Mais tarde, porém, suavizou o discurso ao dizer que não tinha "certeza se o acordo vai se manter".

O republicano também afirmou que, diante da retomada dos confrontos, os Estados Unidos poderão voltar a bloquear o Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas para o transporte mundial de petróleo. Segundo ele, países da Otan concordaram em enviar embarcações caça-minas para auxiliar na liberação da passagem.

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Trump ainda revelou que a Ilha de Kharg foi um dos alvos dos ataques norte-americanos realizados nessa terça-feira (7/7). A região concentra cerca de 90% das exportações de petróleo do Irã. Apesar disso, o presidente afirmou ter determinado que os reservatórios de petróleo não fossem atingidos. "Atacamos a ilha de Kharg ontem, e eu falei: 'Não encostem no petróleo', porque talvez tomemos a ilha e não há nada que eles possam fazer sobre isso", declarou.

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