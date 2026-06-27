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Irã denuncia 'violação flagrante' do acordo após ataques dos EUA

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Repórter
27/06/2026 08:36

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O Irã afirmou, neste sábado (27), que os ataques dos Estados Unidos contra seu território no dia anterior constituíram uma "violação flagrante" do acordo firmado com Washington. 

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O Irã "condena veementemente os ataques aéreos realizados pelo exército terrorista americano na noite de sexta-feira, 26 de junho, contra vários locais na costa sul do Irã", declarou o Ministério das Relações Exteriores iraniano em um comunicado. 

Esses ataques constituem uma "violação flagrante do parágrafo 1 do protocolo de acordo" firmado com os Estados Unidos no início deste mês, afirmou o ministério.

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pdm-sbr/hme/avl/pb/aa

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