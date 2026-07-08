Video: condutora ignora 'pare' e causa acidente no Santo Antônio

Um acidente envolvendo três veículos assustou o Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (8/7). Uma idosa, de 68 anos, que dirigia um Hyundai Creta de cor prata, avançou a placa de parada obrigatória no cruzamento das ruas Quintiliano Silva e Rafael Magalhães, atingindo um Jeep Renegade. Com a colisão, o carro conduzido por um homem, de 37, capotou e, desgovernado, bateu em um Citroën Xsara.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o condutor do Jeep Renegade seguia pela rua Rafael Magalhães quando foi atingido pelo Hyundai Creta. A condutora justificou aos policiais ter avançado a sinalização em razão da obstrução da via por outro veículo.

Na sequência do impacto, o carro desgovernado ainda atingiu o terceiro veículo – o Citroën Xsara que estava estacionado regularmente na via.

Após o motorista do Renegade ser resgatado, foram constatados ferimentos leves na região da cabeça. Apesar do susto e dos danos materiais, a vítima recusou atendimento médico.

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* Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro