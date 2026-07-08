Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rafael Márquez é anunciado como novo técnico da seleção mexicana

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/07/2026 17:25

compartilhe

SIGA

O México oficializou, nesta quarta-feira (8), a nomeação do ex-zagueiro Rafael Márquez como o novo técnico da seleção de futebol, uma mudança que já era esperada após a eliminação na Copa do Mundo de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Márquez, de 47 anos, apelidado de 'El Káiser', integrava a comissão técnica do treinador anterior, Javier Aguirre.

A Federação Mexicana de Futebol (FMF) declarou que o lendário zagueiro da seleção mexicana e do Barcelona garantirá a "continuidade do projeto" iniciado por Aguirre em 2024, o qual terminou com uma derrota para a Inglaterra nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, realizada na América do Norte.

Sua nomeação também visa "fortalecer o desenvolvimento esportivo" da seleção e preparar o elenco para os próximos compromissos internacionais, destacou a FMF.

O primeiro desafio oficial de Rafa Márquez será a Liga das Nações da Concacaf, no final de 2026.

Márquez passou quatro anos atuando como técnico nas divisões inferiores do futebol espanhol, no Real Alcalá e no Barcelona Atlètic.

Ele é considerado um expoente da filosofia de jogo do Barcelona, que prioriza a posse de bola.

Como jogador, Rafa Márquez também se destacou no Monaco (França), Hellas Verona (Itália) e New York Red Bulls (EUA), além de ter defendido o Atlas (Guadalajara) e o Club León.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

yug/jt/ag/aam/am

Tópicos relacionados:

fbl mex

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay