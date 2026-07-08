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Internacional

Atacante brasileiro Emersonn deixa Toulouse para jogar no Ipswich, da Premier League

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/07/2026 17:25

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O Toulouse anunciou nesta quarta-feira (8) a venda do atacante brasileiro Emersonn para o Ipswich, recém-promovido à Premier League, em uma negociação avaliada em aproximadamente 30 milhões de euros (cerca de R$ 177 milhões na cotação atual), segundo uma fonte próxima ao clube.

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"O Toulouse Football Club e o Ipswich Town chegaram a um acordo para a transferência de Emersonn", informou o clube francês. 

O brasileiro de 21 anos passou uma temporada no Toulouse, disputando 31 partidas, marcando 7 gols e dando 3 assistências.

O Ipswich conquistou o acesso à Premier League no início de maio, após apenas uma temporada na segunda divisão.

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ap/dr/iga/aam

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