Atacante brasileiro Emersonn deixa Toulouse para jogar no Ipswich, da Premier League
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O Toulouse anunciou nesta quarta-feira (8) a venda do atacante brasileiro Emersonn para o Ipswich, recém-promovido à Premier League, em uma negociação avaliada em aproximadamente 30 milhões de euros (cerca de R$ 177 milhões na cotação atual), segundo uma fonte próxima ao clube.
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"O Toulouse Football Club e o Ipswich Town chegaram a um acordo para a transferência de Emersonn", informou o clube francês.
O brasileiro de 21 anos passou uma temporada no Toulouse, disputando 31 partidas, marcando 7 gols e dando 3 assistências.
O Ipswich conquistou o acesso à Premier League no início de maio, após apenas uma temporada na segunda divisão.
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ap/dr/iga/aam