Assine
overlay
Início Gerais
CRIME

Vizinha de casal de idosos lamenta morte e relata sensação de medo

Elizete Araújo contou ao Estado de Minas que Cláudio e Maria Clotilde eram queridos por todos no prédio

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
08/07/2026 15:28 - atualizado em 08/07/2026 15:56

compartilhe

SIGA
×
Elizete Araújo é moradora e era vizinha do casal de idosos assassinados pela diarista em BH
Elizete Araújo é vizinha do casal de idosos assassinados no Bairro São Pedro, Região Centro-Sul de BH crédito: Ana Luiza Soares/EM.D.A Press

Nove dias após o duplo latrocínio que vitimou o casal de idosos Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a esposa Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76, moradores relatam o clima no prédio e a sensação de medo depois do crime.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Elizete Araújo era vizinha do casal. Ao Estado de Minas ela contou que Cláudio e Maria Clotilde eram queridos por todos.

Leia Mais

A vizinha contou que não estava em casa no dia do crime. "É revoltante, eram pessoas boas, já idosas. Porque ela não roubou e foi embora? Mas ela fez a crueldade de matar os dois. Não tem nem explicação", disse.

Elizete comentou que o clima no condomínio está horrível, todos abalados. "Pessoal muito triste e com medo. Agora fica o receio de contratar uma diarista, porque ela veio com uma cara tão boa. Ninguém imaginava", lamentou.

Outras vizinhas que não se identificaram concordaram com o relato e confirmaram a desconfiança em contratar alguém para trabalhar em suas casas.

O casal foi vítima de duplo latrocínio na segunda-feira (29/6). A principal suspeita é a diarista Paola Stefany Neto Cirino, de 30 anos, que foi indicada por um primo de Maria Clotilde para fazer faxina no apartamento do casal. Ela foi presa três dias após o crime, em Itabira, na Região Central do estado.

A suspeita, que confessou ter esfaqueado o casal, foi levada ao local na tarde desta quarta-feira (8/7) para a reconstituição do crime. O objetivo é reconstruir o que aconteceu dentro do apartamento para entender a dinâmica dos fatos.

A chegada da mulher foi marcada por tumulto e revolta. Moradores desceram para as ruas e outros fizeram barulho de dentro das casas, pelas janelas. Gritos e xingamentos foram ouvidos pela rua Padre Severino, no Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Uma outra diarista, que trabalha em um prédio em frente, desceu para a rua, e disse que a atitude de Paola manchou a imagem da categoria. A trabalhadora relatou que faz questão de passar confiança aos patrões e sempre passa todos os dados pessoais como forma de credibilidade.

A Polícia Civil informou que a reconstituição conta com a participação da equipe da perícia oficial, de policiais do Depatri, da suspeita e de seus advogados, além dos advogados das vítimas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na noite de segunda-feira (6/7), a PC voltou ao apartamento e localizou a faca usada para matar o casal. Os investigadores utilizaram luminol, um reagente químico capaz de revelar vestígios de sangue que não podem ser vistos a olho nu, para encontrar o arma.

Tópicos relacionados:

assassinato bh casal-de-idosos crime

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay