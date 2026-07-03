Descarrilamento interrompe circulação do metrô em BH

Um descarrilamento de trem interrompeu temporariamente a circulação do Metrô BH entre as estações Eldorado e Novo Eldorado, na manhã desta sexta-feira (3/6), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu durante uma manobra operacional em um aparelho de mudança de via, provocando a saída de parte da composição dos trilhos. Não houve registro de feridos e a concessionária informou que trabalhava para restabelecer a circulação antes do horário de pico da tarde.



Em nota, o Metrô BH informou que a operação foi suspensa no trecho afetado devido a um problema técnico na via. Durante a ocorrência, os passageiros foram orientados a desembarcar na Estação Eldorado, enquanto equipes técnicas atuavam para solucionar o problema e normalizar o serviço.

Segundo o secretário-geral do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais, Daniel Glória, o acidente ocorreu durante uma manobra de retorno da composição. Como os trens não realizam curvas para inverter o sentido de circulação, a operação é feita por meio de um aparelho de mudança de via, sistema que permite transferir o trem de um trilho para outro.

"O aparelho de mudança de via deve ser operado somente após a passagem completa do trem pelo circuito. O que aconteceu foi que esse equipamento movimentou antes da composição ter passado totalmente. Uma parte do trem seguiu em uma direção e o quarto carro acabou sendo lançado para outra via, causando o descarrilamento", explicou.

Daniel afirmou que o sindicato acompanha a situação com preocupação devido ao potencial de gravidade do acidente. Segundo ele, apesar de haver poucos passageiros na composição no momento da ocorrência, o episódio poderia ter consequências mais sérias.

"Nunca tivemos um acidente de descarrilamento com passageiros durante uma viagem comercial. Nessa região, os trens podem atingir velocidades de até 40 quilômetros por hora. Além disso, estamos falando de uma composição que pesa mais de 200 toneladas. Quando um trem sai dos trilhos, existe um risco significativo e a situação poderia ter assumido proporções muito maiores", disse.

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As causas do acidente deverão ser apuradas. A concessionária reforçou o pedido de compreensão aos usuários pelos transtornos causados e informou que novas atualizações sobre a operação seriam divulgadas por seus canais oficiais.