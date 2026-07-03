Abastecimento de água deve ser normalizado em bairros da Grande BH
Cinco bairros de São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estavam sem água desde essa quinta-feira (2/7)
compartilheSIGA
Arthur Colpa*
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O abastecimento de água em cinco bairros de São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), será normalizado até a tarde desta sexta-feira (3/7), informou a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
Desde essa quinta (2/7), os bairros Cachoeira, Chácaras Reunidas São Vicente, Dom Pedro I, Parque Jardim Encantado e Vila Ical vêm sofrendo com a falta de água.
Leia Mais
Segundo a Copasa, foi feita uma manutenção emergencial na região.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata