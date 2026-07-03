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FALTA DE ÁGUA

Abastecimento de água deve ser normalizado em bairros da Grande BH

Cinco bairros de São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estavam sem água desde essa quinta-feira (2/7)

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E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
03/07/2026 10:24 - atualizado em 03/07/2026 11:31

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Fachada unidade da Copasa
Companhia prevê a volta do abastecimento para a tarde desta sexta-feira (3/7) crédito: Copasa/Divulgação

Arthur Colpa*

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O abastecimento de água em cinco bairros de São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), será normalizado até a tarde desta sexta-feira (3/7), informou a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Desde essa quinta (2/7), os bairros Cachoeira, Chácaras Reunidas São Vicente, Dom Pedro I, Parque Jardim Encantado e Vila Ical vêm sofrendo com a falta de água.

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Segundo a Copasa, foi feita uma manutenção emergencial na região.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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