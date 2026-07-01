Homem deixa mochila cair, tenta recuperar e despenca no Rio Arrudas, em BH

Uma pessoa em situação de rua foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros no leito do Ribeirão Arrudas, na noite da última terça-feira (30/6), na altura do bairro Pompeia, na Região Leste da capital.

O homem, de 38 anos, relatou que deixou a mochila cair na margem do rio. Ao tentar recuperá-la, caiu no leito do ribeirão, onde ficou até ser retirado pelos bombeiros. A vítima se queixava de dores nos tornozelos e teve de ser içada em maca pelos militares.

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Após o resgate, o homem foi atendido pela unidade de suporte básico do SAMU, e posteriormente transportado ao hospital. A vítima teve constatada uma fratura na perna.