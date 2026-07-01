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Homem deixa mochila cair, tenta recuperar e despenca no Rio Arrudas, em BH

A vítima, de 38 anos, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros sem lesões graves

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Repórter
01/07/2026 12:13 - atualizado em 01/07/2026 12:13

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Pessoa em situação de rua foi resgatada na noite da última terça-feira (30)
Pessoa em situação de rua foi resgatada na noite da última terça-feira (30) crédito: CBMMG/Divulgação

Uma pessoa em situação de rua foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros no leito do Ribeirão Arrudas, na noite da última terça-feira (30/6), na altura do bairro Pompeia, na Região Leste da capital. 

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O homem, de 38 anos, relatou que deixou a mochila cair na margem do rio. Ao tentar recuperá-la, caiu no leito do ribeirão, onde ficou até ser retirado pelos bombeiros. A vítima se queixava de dores nos tornozelos e teve de ser içada em maca pelos militares.

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Após o resgate, o homem foi atendido pela unidade de suporte básico do SAMU, e posteriormente transportado ao hospital. A vítima teve constatada uma fratura na perna.

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