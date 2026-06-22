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Potro cai no Rio Arrudas, tem grave ferimento e é sacrificado

O animal caiu no rio, na altura da Avenida Tereza Cristina; devido a um grave ferimento em uma das patas, precisou ser sacrificado

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
22/06/2026 17:05 - atualizado em 22/06/2026 17:06

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Queda no Rio Arrudas deixa potro gravemente ferido
Potro foi resgatado por bombeiros, mas teve que ser sacrificado, nesta segunda-feira (22/8) crédito: CMMG/Divulgação

Um potro resgatado do Rio Arrudas pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi sacrificado na manhã desta segunda-feira (22/6). O procedimento foi sugerido e realizado por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências e Emergências Médico-Veterinárias (SamuVet) de Belo Horizonte, devido a uma fratura grave em uma das patas do animal.

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O potro caiu no rio, na altura da Avenida Tereza Cristina, no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste da capital. A ocorrência foi registrada por volta das 8h30.

Como o animal caiu no rio

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a tutora do animal disse que o potro estava amarrado a uma árvore em uma área próxima a uma ocupação no Bairro Calafate, na Região Oeste de BH. Em determinado momento, ele conseguiu se soltar da corda e caiu no Rio Arrudas.

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Ainda segundo os militares, a família da tutora vive na ocupação e mantém uma criação de animais.

Fratura

Após o resgate, a ocorrência foi assumida pelo SamuVet, da Prefeitura de Belo Horizonte. Os veterinários realizaram uma avaliação clínica ainda às margens do Rio Arrudas e constataram que o potro havia sofrido uma fratura que dificilmente poderia ser tratada.

Para evitar mais sofrimento, o animal foi sacrificado no local.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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