Faculdade de Medicina lamenta morte de estudante assassinada pelo namorado

A morte da estudante de medicina Letícia de Morais Vasconcelos Rodrigues, de 40 anos, encontrada sem vida com múltiplas perfurações pelo corpo, em seu apartamento, no Bairro Campo, em Barbacena, no Campo das Vertentes, provocou comoção entre colegas, professores e familiares. Em notas divulgadas nas redes sociais, a Faculdade de Medicina de Barbacena (Fame) e o Diretório Acadêmico da instituição manifestaram pesar pela perda da jovem, que integrava a comunidade acadêmica do curso.

Em comunicado oficial, a faculdade afirmou que recebeu com "profundo pesar" a notícia do falecimento da estudante. A instituição destacou que a morte de Letícia causa "imensa tristeza em toda a comunidade acadêmica" e informou que a presidência, a direção, professores e funcionários prestam solidariedade aos familiares e amigos.

"Consternados, a presidência, a direção, os professores e os funcionários da Faculdade de Medicina de Barbacena prestam seus mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos", diz a nota.

O Diretório Acadêmico também se pronunciou e classificou a perda como motivo de "profundo luto e tristeza". Na mensagem, os representantes dos alunos expressaram solidariedade aos familiares, amigos e pessoas próximas da jovem.

"Neste momento de dor irreparável, expressamos nossa solidariedade e nos unimos em oração aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conhecê-la", publicou a entidade.

Caso é investigado

A morte de Letícia ganhou repercussão após a confirmação de que ela já havia procurado as autoridades para registrar uma ocorrência contra o homem apontado como principal suspeito do crime, seu namorado, de 24 anos. Conforme informações divulgadas anteriormente, a estudante havia relatado episódios de perseguição e importunação envolvendo o investigado.

O homem foi preso em flagrante neste domingo (28/6), em Bom Jardim de Minas, no Sul do estado. O registro foi feito em fevereiro deste ano.

O corpo da jovem foi encontrado em Barbacena, e o caso passou a ser tratado pelas forças de segurança como uma investigação prioritária. A Polícia Civil (PCMG) trabalha para esclarecer as circunstâncias da morte e reunir elementos que possam contribuir para a responsabilização dos envolvidos.

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*Com informações de Ana Luiza Soares

