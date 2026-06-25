Homem acusado de matar ex-companheira na frente da filha vai a júri popular

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Alex de Oliveira Sousa, acusado de matar a ex-companheira Cinthya Micaelle Soares Roliz, na frente da filha do casal, de 5 anos, na véspera de Ano Novo, será julgado por júri popular. A decisão é da juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, do 1º Tribunal do Júri Sumariante de Belo Horizonte e foi publicada nesta quinta-feira (25/6).

Em sua decisão, a magistrada reproduziu a denúncia do Ministério Público que acusa Alex de Oliveira Sousa de feminicídio qualificado contra a ex-companheira. Além disso, descreveu o depoimento da prima, da mãe e da avó de Cinthya, que narraram o comportamento agressivo do acusado, do medo que a vítima sentia dele e dos constantes descumprimentos de medidas protetivas de Alex.

“Como se pode perceber, há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, a demonstrarem ser admissível a acusação, de modo que o caso é mesmo de pronúncia”, afirma a juíza.

Além da pronúncia - decisão de que o acusado responderá pelo crime em júri popular - a magistrada ainda manteve a prisão preventiva do acusado “visando à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal”.

O julgamento de Alex de Oliveira Sousa ainda não tem data para acontecer.

Relembre o caso

Em 31 de dezembro de 2025, o acusado entrou na casa da prima de Cinthya Micaelle Soares Roliz, no Bairro Jardim América, Região Oeste da capital, e a matou com seis tiros no rosto. A vítima estava dormindo com a filha do casal, de 5 anos, que presenciou o crime e acabou sendo respingada de sangue.

Cinthya, tinha medida protetiva contra o ex-companheiro, que estava em liberdade condicional por tráfico de drogas. Ela estava separada dele há três meses e o relacionamento durou cinco anos. A manicure estava morando na casa da prima, para se esconder do ex-companheiro.

Porém, ele descobriu onde a vítima estava morando. Insistia para que eles retomassem o relacionamento. Na madrugada do dia do crime, por volta das 5h, o acusado ligou para Cinthya, mas ela não atendeu. Alex decidiu então ir atrás dela.

Chegou ao local, um beco, e foi em direção à casa. Saltou o muro, arrombou a janela do quarto onde dormia a prima de Cinthya e assim teve acesso ao quarto da vítima.

Entrou no quarto, acordou Cinthya e os dois começaram a discutir, acordando a avó. Em seguida, a avó escutou os tiros. O sangue acertou o rosto da filha do casal, de cinco anos, que tinha acordado com a discussão.

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Em seguida, Alex fugiu, mas foi visto passando de carro, diversas vezes, em frente ao beco de entrada da casa onde matou a ex-companheira.