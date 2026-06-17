MG: homem é preso por crimes sexuais contra adolescente

Um homem de 52 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta quarta-feira (17/6) em Senador Modestino Gonçalves, no Vale do Jequitinhonha, durante uma ação de cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Ele é suspeito de praticar crimes sexuais contra adolescentes.

A medida é resultado de investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Diamantina, na região Central de Minas. O inquérito policial foi instaurado em 12 de junho para apurar suspeitas de violação sexual mediante fraude, armazenamento e divulgação de vídeo pornográfico envolvendo adolescente, além de extorsão.

Com base nos elementos reunidos durante os trabalhos de investigação, a PCMG representou pela prisão preventiva do investigado e pela realização de buscas. Ambas as medidas foram deferidas pelo Poder Judiciário.

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A ação contou com a participação de policiais civis da Deam em Diamantina e de equipes do Tático Móvel e do destacamento da Polícia Militar em Senador Modestino Gonçalves. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.