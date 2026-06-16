Desnutrição severa: casal é condenado por morte de criança que passava fome

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Justiça condenou uma mulher de 29 anos, identificada como Crislaine Contreras, pela morte do próprio filho, José Guilherme, de sete anos, em 2024, em Lagoa Santa (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O padrasto da criança, Vitor Santos Nunes Aprígio, de 22, também foi condenado, segundo informou o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) nesta terça-feira (16/6). A condenação do casal, porém, ocorreu no último dia 11.

Ambos foram sentenciados pelos crimes de maus-tratos, cárcere privado e homicídio triplamente qualificado. A pena fixada ao padrasto foi de 46 anos, dois meses e cinco dias de prisão. Para a mãe, a Justiça fixou pena de 45 anos, um mês e 18 dias. As sentenças consideram ainda o crime de maus-tratos contra dois irmãos de José Guilherme. O menino teve falência múltipla de órgãos decorrente de um quadro de desnutrição severa após ser deixado sem comida.

De acordo com a denúncia da Promotoria de Justiça, as três crianças sofriam maus-tratos do padrasto, e a mãe nada fez para cessar ou impedir. A denúncia narra que as vítimas eram privadas de alimentação dentro da própria residência, onde também eram mantidas trancadas em seus quartos.

“Diferentemente dos irmãos, a criança que faleceu era impedida de ir à escola e, por isso, passava a maior parte do tempo trancada, chegando a ficar dias sem se alimentar. Como frequentavam o colégio, os outros irmãos ainda tinham a oportunidade de se alimentar na instituição de ensino. Em casa, eles recebiam, na maioria das vezes, apenas uma refeição por dia”, explicou o MPMG.

O Ministério Público sustentou com base em laudos periciais que José Guilherme morreu por causa de um grave quadro de desnutrição. Os médicos acionaram a Polícia Militar após a criança ter chegado morta à unidade de saúde em 7 de junho de 2024. O menino foi sepultado quatro dias depois, no Cemitério Campo da Saudade, em Lagoa Santa.

“O padrasto privava a vítima de alimentação por se incomodar com o jeito brincalhão e conversador dela, além do fato de a criança querer comer mais do que as outras”, narrou a promotoria, reforçando a omissão da mãe. “Ao ser procurada pelo Conselho Tutelar, ela negou que os filhos passassem por qualquer situação de violência em casa”, frisou o MPMG.

O processo está sob segredo de Justiça. O Ministério Público não comentou sobre a atual situação dos irmãos de José Guilherme.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem do Estado de Minas não conseguiu localizar as defesas de Crislaine Contreras e Vitor Santos Nunes Aprígio. O espaço segue aberto para manifestações.