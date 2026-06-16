Titular da França conta reação a golaço de Mbappé em estreia na Copa (Saliba, zagueiro da França, em disputa de bola com Bamba Dieng, atacante de Senegal)

Quando a França parecia novamente ameaçada por Senegal, já nos acréscimos do segundo tempo, Mbappé mostrou estrela – mais uma vez. O atacante soltou o pé de fora da área e marcou o tento da vitória por 3 a 1, nesta terça-feira (16/6), no MetLife Stadium, em East Rutheford, pela primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo. Com visão privilegiada do lance, o zagueiro William Saliba contou a reação.

Primeiro, o contexto da partida. Pode-se dizer que Senegal jogou melhor a etapa inicial e desperdiçou oportunidades que seriam cruciais. Favorita ao título, a França superou o começo ruim e fez jus à qualidade técnica no segundo tempo. Mbappé e Barcola marcaram primeiro e levaram certa tranquilidade à torcida. A apreensão voltou a tomar conta quando o atacante Mbaye descontou.

Mas durou pouco tempo. Mbappé respondeu quase de imediato, no minuto seguinte. Aos 50 minutos, o astro francês arriscou de longe e marcou um golaço, selando o triunfo. Saliba definiu o momento como ‘louco’.

“Foi louco. Nós tínhamos acabado de conceder o primeiro gol, 30 segundos antes. E apenas um minuto depois, marcamos. Eu estava tão feliz. Foi um gol maluco” William Saliba, zagueiro da França

Mbappé próximo de recorde

Aos 27 anos, Mbappé chegou ao 14º gol em Copas (em 15 jogos), ultrapassando de uma só vez Pelé, que marcou 12 entre 1958 e 1970, Messi e Just Fontaine, ambos com 13. Agora, o astro francês divide a terceira posição com Gerd Müller e está a um gol de igualar Ronaldo Fenômeno. Se marcar mais três vezes, o atacante supera Miroslav Klose (16) e se torna o maior artilheiro na história da Copa do Mundo Masculina.

Saliba crê que Mbappé quebrará o recorde ainda nesta edição do Mundial. A França tem mais dois jogos pela fase de grupos. Se chegar à decisão, serão oito compromissos no total.

“Claro. Acho que ele tem tudo para quebrar o recorde. Espero que ele faça isso durante esta competição, porque, com certeza, ele tem tudo, e estou certo que ele vai conseguir”, pontuou.

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A notícia Titular da França conta reação a golaço de Mbappé em estreia na Copa foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha