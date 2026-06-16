Santa Tereza ganha reforço policial após queixas de insegurança no bairro

Conhecido por sua tradição cultural, pelos bares movimentados e por ser o berço do Clube da Esquina, o Bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte, vive um momento de preocupação com a segurança. Após moradores realizarem um protesto na Praça Duque de Caxias, no último sábado (13/6), cobrando providências contra furtos, arrombamentos e a sensação de insegurança nas ruas, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) anunciou o reforço do policiamento na região por meio da Operação Santa Tereza Segura.

Lançada nesta terça-feira (16/6), a operação prevê aumento da presença policial, ampliação do motopatrulhamento, emprego de viaturas extras e a instalação de uma nova Base Comunitária Móvel (BCM), que funcionará diariamente entre 14h e meia-noite em diferentes pontos do bairro.

Segundo o subcomandante do 16º Batalhão da Polícia Militar, Márcio Lopes Ferreira, a iniciativa começou a ser implementada nessa segunda-feira (15/6) e tem como objetivo atender diretamente às demandas apresentadas pelos moradores. A operação seguirá durante todo o mês, com ações intensificadas de policiamento na região, e poderá ser prorrogada caso haja necessidade.

"Quem circular pelo bairro perceberá um aumento significativo dos recursos policiais empregados. Estamos ampliando não apenas a presença policial, mas também as operações de segurança em Santa Tereza", afirmou.

A nova base móvel irá atuar em cinco pontos estratégicos da região, entre eles os cruzamentos da Rua Hermílio Alves com a Avenida do Contorno, Avenida Flávio dos Santos com Avenida Silviano Brandão, Rua Quimberlita com Rua Tenente Freitas, Praça Ernesto Tassini e Rua Paraisópolis com Rua Dores do Indaiá. A estrutura se somará à base fixa já existente na Praça Duque de Caxias.

Além da nova BCM, a operação conta com reforço do motopatrulhamento, uma viatura adicional para o policiamento e o apoio de uma viatura da administração do batalhão, além da Base de Segurança Comunitária (BSC)

A região dos bares, apontada pelos moradores como um dos locais com maior incidência de pequenos furtos e danos a veículos, também receberá atenção especial.

Mobilização dos moradores

O reforço policial ocorre poucos dias após moradores se reunirem na Praça Duque de Caxias para reivindicar mais segurança. Organizado pela Associação Comunitária do Bairro Santa Tereza (ACBST), o ato denunciou vários crimes, além da sensação de medo ao circular pelas ruas.

Ao Estado de Minas, a presidente da associação, Natacha Ferreira, afirmou que a mobilização surgiu diante do aumento das reclamações recebidas pela entidade.

"São casos de furtos em veículos, arrombamentos de residências e condomínios, insegurança ao andar pelas ruas, além de relatos de abordagens agressivas, incluindo ameaças", relatou.

Casos de arrombamentos

Entre as principais reclamações apresentadas pelos moradores estão os arrombamentos a residências, condomínios e estabelecimentos comerciais. Casos recentes levaram muitos moradores a mudar hábitos e reforçar medidas de proteção em suas casas.

Segundo o subcomandante Márcio Lopes, esse tipo de crime representa um dos principais desafios para as forças de segurança porque, na maioria das vezes, ocorre durante a madrugada e só é descoberto horas depois.

"Normalmente o arrombamento acontece durante a noite e a vítima só percebe no dia seguinte. Isso dificulta o trabalho policial porque muitas vezes o crime já ocorreu há várias horas quando somos acionados", explicou.

O oficial destacou que a participação da comunidade é fundamental para prevenir esse tipo de ocorrência. A orientação é que moradores acionem imediatamente o 190 ao perceber qualquer movimentação suspeita e utilizem o Disque Denúncia 181 para informações recorrentes ou denúncias anônimas.

"É importante que os vizinhos estejam atentos. Se perceberem alguma movimentação estranha durante a ausência de um morador, devem acionar a polícia imediatamente. Não podem ter receio de chamar a PM", afirmou.

Segundo a corporação, o reforço do policiamento busca justamente aumentar a presença policial em áreas apontadas pelos moradores como mais vulneráveis aos furtos e arrombamentos.

Apesar das reclamações relacionadas aos crimes patrimoniais, a Polícia Militar afirma que os indicadores de crimes violentos apresentam redução na região.

Segundo Márcio Lopes Ferreira, houve queda de aproximadamente 23% nesse tipo de crime em comparação com o mesmo período do ano passado. O oficial citou ainda a prisão de um suspeito de roubo realizada no último domingo como exemplo dos resultados obtidos pelo trabalho policial.

"Nós temos uma redução média de cerca de 23% dos crimes violentos. No entanto, entendemos que a segurança pública não pode ser avaliada apenas pelos números. Precisamos ouvir a população e atender aquilo que ela considera prioridade", afirmou.

O militar ressaltou que a operação foi estruturada justamente para responder às demandas apresentadas pelos moradores e ampliar a sensação de segurança no bairro.

Participação da comunidade

Além do reforço operacional, a Polícia Militar busca estreitar o diálogo com os moradores. Segundo Márcio Lopes Ferreira, as lideranças comunitárias podem procurar o 16º Batalhão sempre que necessário e participar das reuniões do Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep), realizadas na primeira segunda-feira de cada mês.

"Somos prestadores de serviço. Não basta apenas ter bons números. Precisamos entender o que está incomodando o cidadão e dar uma resposta para isso", afirmou.

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* Com informações de Nara Ferreira e Gladyston Rodrigues