Vazios assistenciais: mais de 230 médicos especialistas reforçam SUS em MG

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Com o objetivo de reduzir as filas de espera por cirurgias, consultas e exames em Minas Gerais, o Ministério da Saúde informou que 237 médicos irão atuar em diversas especialidades em hospitais de 59 cidades mineiras (confira a lista no fim da reportagem). O anúncio ocorreu durante cerimônia no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) nesta quarta-feira (10/6).

O objetivo é reforçar o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). Os municípios contemplados estão, em sua maioria, no Norte do estado, na região Central, no Vale do Jequitinhonha e na Zona da Mata.

Oncologia, cardiologia, ginecologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia estão entre as especialidades prioritárias que terão reforço nas cidades mineiras com a chegada de profissionais de diferentes regiões do país.

O programa do governo federal também prevê incremento em outras três especialidades: cirurgia geral, radioterapia e anestesiologia – esta última dedicada ao alívio da dor e ao controle das funções vitais antes, durante e após procedimentos cirúrgicos ou exames diagnósticos. As cidades e unidades de saúde foram escolhidas diante da identificação do que foi qualificado pelo governo como “vazios assistenciais” em relação às referidas especialidades.

Os profissionais especialistas selecionados participarão de cursos de aperfeiçoamento com carga horária compatível à prática assistencial. A formação será conduzida por instituições de referência, entre elas estão: AC Camargo Câncer Center, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa de São Paulo, HCor, Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital Moinhos de Vento, Hospital Sírio-Libanês, além da HU-Brasil e da Universidade Aberta do SUS.

Conforme lembra Aila Vanessa de Souza, diretora do Programa Mais Médicos Especialistas do Ministério da Saúde, os médicos selecionados assumem o compromisso de permanecer nas cidades por pelo menos 12 meses.

“A carga horária durante esse período deve ser dividida entre assistência e estudos. Então, ao mesmo tempo que a gente seleciona os especialistas, a gente amplia os programas de residência e a certificação dos hospitais de ensino, que é onde, ao fim e ao cabo, estes especialistas estarão atuando”, explicou Aila.

Ainda de acordo com a diretora do programa, o custo médio mensal de um especialista oscila de R$ 16 mil a R$ 17 mil. Para os 237 profissionais que passam a reforçar o atendimento no estado, o investimento aproximado mensal é de R$ 3,7 milhões.

Outro ponto tratado por Aila Vanessa foi sobre a inclusão de profissionais de cirurgia robótica no próximo ciclo do programa. A intenção é transformar o Hospital das Clínicas da USP (HC-FMUSP) no primeiro hospital público inteligente do SUS.

A iniciativa é uma parceria entre USP, Governo de São Paulo, Ministério da Saúde e o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), também conhecido como Banco do Brics. O projeto contará com 800 leitos de referência em emergência clínica e deve promover uma redução substancial no tempo de diagnóstico e tratamento das centenas de casos encaminhados diariamente ao HC.

Municípios atendidos

Os municípios mineiros atendidos serão: Águas Formosas, Além Paraíba, Araçuaí, Araguari, Barbacena, Belo Horizonte, Betim, Bocaiúva, Brasília de Minas, Caldas, Canápolis, Capelinha, Carandaí, Caratinga, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Coronel Fabriciano, Diamantina, Espinosa, Francisco Sá, Guaxupé, Ipanema, Ipatinga, Itabira, Itamarandiba, Itaúna, Jacutinga, Januária, Juiz de Fora, Lavras, Luzilândia, Mercês, Minas Novas, Mirabela, Montalvânia, Monte Azul, Montes Claros, Oliveira, Pará de Minas, Paracatu, Patis, Patos de Minas, Pintópolis, Piumhi, Porteirinha, Raul Soares, Resende Costa, Rio Pomba, São Francisco, São João Nepomuceno, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Três Marias, Turmalina, Uberaba, Uberlândia, Unaí, Urucuia e Várzea da Palma.

Assistência a municípios atingidos por rompimento de barragem

Nesta quinta-feira (11/6), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participa de cerimônia para entrega de seis veículos, incluindo vans para o transporte de pacientes, ambulâncias do Samu e outros destinados aos conselhos municipais de saúde, no Centro de Convenções de Mariana, a partir das 14h.

A ação integra os esforços do governo federal para ampliar a assistência à saúde no SUS nos 49 municípios atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão. Também será implantada a primeira carreta do programa Agora Tem Especialistas na região.

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Às 17h30, Padilha visitará a Santa Casa de Ouro Preto e assinará o repasse de recursos destinados ao custeio da reforma e ampliação do bloco cirúrgico da unidade. Na ocasião, também autorizará a construção do Hospital Universitário de Mariana, com investimento do Governo do Brasil. O projeto é estruturante, contará com atendimento de alta complexidade e ampliará a oferta de cuidados à população por meio do Sistema Único de Saúde.