Tatuadores de Minas ganham visibilidade após prêmios

Sair na rua atualmente e não ver pessoas com tatuagem é algo raro. Nos últimos anos, as tattoos, para além de apenas acessórios, se tornaram formas de se comunicar com o mundo. Nesse embalo, o mercado avança e profissionais investem em eventos e feiras para mostrar sua arte. E no universo das premiações, os tatuadores de Minas se destacam.

Cristopher Nieiro (ele prefere ser chamado de Cris), de 28 anos, natural de Belo Horizonte, é tatuador há 10 anos e herdou da família o gosto pelas tatuagens. Ele destaca as mudanças culturais em torno da arte. "É muito diferente a maneira como as pessoas enxergam a tattoo pelos meios de comunicação: TV, shows, esporte popular como futebol. Tudo tem muita gente tatuada, então acho que isso ajudou a disseminar e ficar mais popular”, afirmou.

Apesar de ver o pai trabalhando com tatuagem como renda secundária, Cris escolheu a profissão e se apaixonou por ela. Amante de desenhos, ele viu na tattoo uma forma de eternizar seu trabalho. “É muito emocionante pensar que você vai fazer um desenho na pele de alguém e ficar pro resto da vida. É como se fosse uma digital minha”, disse.

Cris começou a participar de convenções de tatuagem antes da pandemia em 2019. Esses eventos reúnem diversos tatuadores do Brasil em estandes onde eles levam tattoos já cicatrizadas para exibição ou as fazem na hora. Os tatuadores podem ganhar prêmios em diferentes categorias, que são divididas pelo estilo de arte.

A participação de Cris em eventos começou em Minas por causa dos custos para ir a feiras fora do estado. Ele destacou que, na época, o cenário por aqui não era favorável ao crescimento do mercado. “Minas estava um pouco atrasada no setor da tattoo em relação à qualidade dos eventos, à qualidade dos tatuadores. A minha ideia sempre era ir nos maiores eventos do Brasil, mas começar um pouco contido por causa do investimento de grana”, explicou.

Em meados de 2021 o tatuador começou a visitar outros estados, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. “Fui nesses eventos maiores, tomei na cara, porque o nível era muito diferente e vi que tinha que estudar ainda mais. Voltei mais um ano, estudei bastante e daí comecei a ir nesses eventos grandes de novo e comecei a ganhar”, pontuou.

Questionado sobre o primeiro prêmio que deu uma virada de chave na sua carreira, Cris cita o Tattoo Stars, que ocorreu em dezembro de 2023, em Curitiba. “Lá tinha os melhores tatuadores do Brasil”, relata, citando nomes como Fernando Tampa, Douglas Prudente, Chico Morbene e Samurai Standoff, que também serviram de inspiração para ele.

Cris Nieiro em seu primeiro evento de destaque, o Tattoo Stars 2023, realizado em Curitiba Redes Sociais/Reprodução

Na ocasião, Cris foi premiado na categoria de fechamento (quando uma parte do corpo é totalmente preenchida com tatuagem). O cliente teve uma tatuagem colorida em todo o peitoral. “Fui o melhor do evento.”

Senso de comunidade

Os eventos não são apenas momentos de competição, mas servem também para construir uma comunidade. “Muito importante você conseguir ver trabalhos, conversar com outras pessoas. Um final de semana reúne pessoas do país inteiro. Tem uma parcela muito importante na minha evolução, no meu contato pra ir pra fora Brasil como convidado”, relata Cris.

O presidente da Associação Mineira de Tatuadores e Body Piercers, Andre Matosinhos, enfatiza a importância de participar desses eventos. “Competições são para estimular o profissional a estar sempre se desenvolvendo’’, disse.

Para Cris Nieiro, o cenário mineiro tem apresentado melhorias importantes. Em março deste ano, ele idealizou e realizou um evento na capital mineira. O Inkspire reuniu 160 tatuadores do Brasil, além de profissionais da França e do Canadá.

Exemplo desse avanço são os dados do Observatório Setorial Territorial. Segundo a entidade, até 2025 Minas Gerais era o segundo estado com mais estabelecimentos ativos em serviços de tatuagem e colocação de piercing. O estado abriga 332 estabelecimentos, atrás apenas de São Paulo, com 906.

No Brasil, existem 35.052 estabelecimentos que estão ativos em serviços de tatuagem e piercing.

E o mercado segue em expansão. Em 2025, o setor teve aumento de 51,5% na criação de novas empresas.

Representatividade feminina

Com oito anos de experiência, a tatuadora Fran Dubiel, de 31, que participou do Inkspire, é natural de Porto Alegre, mas radicada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A profissional cresceu no meio artístico (seus pais eram artesãos) e a tatuagem surgiu de forma natural na sua vida.

A tatuadora iniciou a profissão no realismo, mas atualmente faz o estilo fineline, tatuagem marcada por traços finos e delicados. Uma de suas especialidades é fazer pequenas tatuagens de pets.

Fran Dubiel faz tatuagens no estilo fineline e mini realismos com foco em pets Redes Sociais/Reprodução

Mas ela engrenou na profissão somente em 2018, após um amigo ajudar a pagar um curso de tatuagem.

Um ponto para ser melhorado, segundo Fran, é a pouca representatividade feminina no meio da tatuagem, com eventos repletos de homens. Em 2022, junto com uma amiga, ela iniciou o projeto Tatue-se Antes do Fim do Mundo, apenas com tatuadoras mulheres. No Canoas Tattoo de 2025, participou do Tatue-se com uma Guria, também querendo ampliar a presença das mulheres no ramo.

Fran Dubiel fala sobre como a conexão com os pais e os eventos de tattoo foram importantes na sua trajetória Redes Sociais/Reprodução

A tatuadora premiada – segundo ela, são cerca de 70 prêmios – valoriza sua assinatura e, por isso, quem quiser ter os traços dela no corpo, precisa desembolsar uma boa quantia. Uma tatuagem no estilo fineline com cerca de 10 cm custa em torno de R$ 1.880. Os preços podem variar de acordo com a arte e exigências do cliente.

Cenário Internacional

Cris Nieiro é reconhecido por amealhar vários prêmios internacionais. Em 2025, ele e Fernando Tampa foram para Veneza, na Itália, participar do Icons and Prodigies, onde só tatuadores convidados podem concorrer. Na ocasião, eles ganharam o prêmio de Melhor Tatuagem do evento. No NY Empire State Tattoo Expo, no mesmo ano, Cris faturou três prêmios: 2º melhor tatuagem colorida grande, 2º melhor tatuagem original e 2º melhor tatuagem colorida pequena.

Cris Nieiro e Fernando Tampa em Veneza, na Itália, no Icons and Prodigies, onde só tatuadores convidados podem concorrer Redes Sociais/Reprodução

Em 2026, com outros dois tatuadores brasileiros, Cris levou a 2º melhor tatuagem do evento no Mondial du Tatouage, exposição em Paris, na França. Ele tem testemunhado como a presença de brasileiros em eventos do segmento tem aumentado. "Eles viram que a gente mostrou pro mundo da tattoo que os brasileiros são uma potência”, disse. Atualmente ele atende em estúdio na Região Centro-Sul da capital mineira. Cris não quis revelar quanto custa, em média, para fazer tatuagem com ele.

Sonho de competir fora

O sonho de competir internacionalmente é algo que impulsiona outros tatuadores. Hugo Oliveira, de 21, prestes a completar cinco anos de carreira na tatuagem, coleciona oito prêmios nacionais, cinco primeiros lugares e três segundos lugares. Ele sonha em participar da Milano Tattoo Convention, na Itália. Natural de Belo Horizonte, tem apreço com as artes manuais desde criança e viu na tatuagem um caminho para a profissão dos sonhos. Seu estilo de desenho é o realismo preto e cinza.

O jovem acredita que mais premiações irão ajudá-lo no crescimento profissional. Neste ano, participou do evento organizado por Cris Nieiro em BH.

Hugo Oliveira, de 21 anos, coleciona prêmios com suas tatuagens Redes Sociais/Reprodução

Hugo também acredita que as premiações ajudam a desestigmatizar a tatuagem: “Passou do ponto de ser algo marginalizado. Hoje já é vista como realmente uma troca de arte e a maioria das pessoas que você conhece tem uma tatuagem pequena”, disse o tatuador, cujo estúdio fica no Bairro Jardim América, Região Oeste de BH. Uma tatuagem com cerca de 10 cm no estilo do autor pode variar entre R$ 200 e R$ 800. Os preços variam de acordo com a arte e as exigências do cliente.

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* Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro