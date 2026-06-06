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ACIDENTE

Batida entre dois carros deixa um morto e quatro feridos em MG

Três pessoas foram encontradas. Uma delas em estado grave

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Repórter
06/06/2026 19:26

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Uma das vítimas foi ejetada de um dos veículos e morreu no local
Uma das vítimas foi ejetada de um dos veículos e morreu no local crédito: CBMMG

Uma colisão entre dois carros deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas, em uma estrada que liga o distrito de Contrato ao município de Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha. O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (6/6).

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O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para prestar socorro. No local, os militares encontraram as equipes do Samu já fazendo o transporte de três vítimas em estado estável. Elas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Itamarandiba.

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Uma quarta vítima permanecia presa às ferragens, em estado grave. Foi necessário utilizar equipamentos de desencarceramento para a retirada dos ocupantes do veículo em segurança. Os médicos do Samu a encaminharam à unidade hospitalar.

A última vítima foi encontrada pelos bombeiros do lado de fora de um dos veículos. Segundo a corporação, ela foi ejetada devido ao impacto. A equipe de saúde constatou a morte no local.

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A Polícia Militar atuou no controle do tráfego na área. Os militares desconectaram a bateria de um dos carros, para evitar riscos e remover as vítimas em segurança. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida pelas autoridades.

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