Batida entre dois carros deixa um morto e quatro feridos em MG

Uma colisão entre dois carros deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas, em uma estrada que liga o distrito de Contrato ao município de Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha. O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (6/6).

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para prestar socorro. No local, os militares encontraram as equipes do Samu já fazendo o transporte de três vítimas em estado estável. Elas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Itamarandiba.

Uma quarta vítima permanecia presa às ferragens, em estado grave. Foi necessário utilizar equipamentos de desencarceramento para a retirada dos ocupantes do veículo em segurança. Os médicos do Samu a encaminharam à unidade hospitalar.

A última vítima foi encontrada pelos bombeiros do lado de fora de um dos veículos. Segundo a corporação, ela foi ejetada devido ao impacto. A equipe de saúde constatou a morte no local.

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A Polícia Militar atuou no controle do tráfego na área. Os militares desconectaram a bateria de um dos carros, para evitar riscos e remover as vítimas em segurança. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida pelas autoridades.