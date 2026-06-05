Em clima de Copa: na República Argentina, quem venceu foi o Brasil

Na Rua República Argentina, quem venceu foi o Brasil. Apesar do endereço — localizado no Bairro Jardim América, em Pouso Alegre, no Sul de Minas — remeter ao principal rival da Seleção Brasileira, o espaço está completamente vestido de verde e amarelo.

O responsável pela transformação é o artista plástico Diego Miranda, que mobilizou moradores e reuniu famílias para participar da pintura. Ele viu o projeto ganhar repercussão nacional, chegar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e inspirar uma nova ação comunitária promovida pela prefeitura do município neste sábado (6/6).

Com 20 anos de atuação profissional na arte, Diego é conhecido na cidade pelos murais realistas e pelas intervenções urbanas realizadas principalmente em períodos de Copa do Mundo. Neste ano, porém, o trabalho ultrapassou os limites do bairro e se transformou em um projeto comunitário que reuniu moradores, visitantes e dezenas de crianças.

A iniciativa nasceu de um sonho antigo do artista. Pai dos gêmeos Luca e Alice, de oito anos, o morador de Pouso Alegre conta que, desde criança, participava das tradicionais pinturas de rua realizadas durante competições esportivas e sempre imaginou criar algo de maior proporção no local onde vive.

"Eu já fazia murais da Copa todos os anos. Sempre tive vontade de realizar algo maior. Neste ano, consegui reunir os vizinhos, buscar apoio e fazer acontecer", afirma.

Para colocar a ideia em prática, ele desenhou aproximadamente 400 metros da rua, preparando toda a estrutura que posteriormente seria pintada pela comunidade. O trabalho de marcação foi realizado durante três noites, sempre no período noturno, para não prejudicar o trânsito.

"Eu queria resgatar essa participação das famílias e das crianças. Antigamente isso era muito comum. Hoje as pessoas participaram de verdade, ajudaram a pintar e se envolveram com o projeto", explica.

Mural da Copa do Mundo de 2018 Foto/Arquivo Pessoal

Comunidade abraçou a proposta

Segundo o artista, o resultado superou todas as expectativas. Ao longo dos fins de semana, moradores participaram da pintura, ajudaram na organização e transformaram a rua em um espaço de convivência.

O grafiteiro relata que recebeu apoio espontâneo de diversas pessoas durante a execução do projeto. "Teve gente levando comida, comprando picolé para as crianças, oferecendo ajuda. Eu vivi uma experiência que nunca imaginei viver", conta.

O movimento continua mesmo após a conclusão da maior parte da obra. Segundo o artista, a rua passou a receber visitantes diariamente.

"Hoje as pessoas vão lá só para tirar fotos. Já virou um ponto turístico. É comum chegar gente de outras cidades para conhecer o local", afirma.

Vídeo viral ampliou repercussão

A visibilidade do projeto aumentou ainda mais após um vídeo publicado nas redes sociais. Um dos murais produzidos por Diego trazia inicialmente imagens de Vinícius Júnior e Virginia Fonseca.

Após a repercussão da separação do casal, sua filha Alice sugeriu que a influenciadora fosse retirada da pintura. "Ela falou: 'Papai, agora tem que apagar a Virginia'. Eu achei engraçado e resolvi gravar", lembra.

O vídeo mostrando a remoção da imagem viralizou e foi compartilhado por milhares de pessoas, inclusive a própria mãe da influenciadora. A repercussão gerou entrevistas e despertou a curiosidade do público sobre quem ocuparia o espaço no mural.

A escolha acabou recaindo sobre Neymar, que passou a integrar a obra ao lado de outros elementos relacionados à Seleção Brasileira.

A escolha acabou recaindo sobre Neymar, que passou a integrar a obra ao lado de outros elementos relacionados à Seleção Brasileira Foto/Arquivo Pessoal

Patrocínio garantiu continuidade

O crescimento do projeto também trouxe desafios financeiros. O mineiro afirma que investiu inicialmente cerca de R$ 1,5 mil em materiais, mas percebeu que seria necessário buscar apoio para concluir a proposta.

Por meio das redes sociais, ele entrou em contato com empresas e lojas do setor. Uma fabricante de tintas decidiu patrocinar a iniciativa e forneceu aproximadamente R$ 8 mil em material.

"Foi fundamental para que o projeto continuasse. Sem esse apoio seria muito mais difícil concluir tudo", destaca.

Arte como profissão e superação

Autodidata, Diego trabalha com arte há duas décadas. Ele conta que aprendeu sozinho e aperfeiçoou suas técnicas ao longo dos anos por meio da prática e da troca de experiências com outros artistas.

A inspiração inicial veio da irmã, que trabalha com desenhos técnicos e projetos de engenharia civil. "Eu observava ela desenhando e ficava impressionado. Foi uma das primeiras referências que tive", recorda.

Atualmente, além dos trabalhos realizados na região, ele também desenvolve projetos em outras cidades e estados.

Durante a entrevista, o artista também relembrou um dos momentos mais difíceis de sua vida: a perda da esposa, há cinco anos. Segundo ele, a arte teve papel importante no processo de reconstrução pessoal após o período de luto.

"Ela acompanhou todo o começo da minha trajetória. Depois que aconteceu a perda, eu cheguei a parar por um tempo. Aos poucos fui voltando e a arte acabou sendo uma forma de seguir em frente", relata.

Projeto inspira ação da Prefeitura

O sucesso da iniciativa levou a Prefeitura de Pouso Alegre a convidar Diego para coordenar uma nova intervenção artística na Via Noroeste.

O evento está programado para este sábado (6/6), a partir das 8h, e terá participação aberta ao público.

De acordo com a administração municipal, a proposta é reunir famílias e crianças para ajudar na pintura de elementos ligados à Copa do Mundo, em uma ação semelhante à realizada na Rua República Argentina.

No local, Diego já concluiu os desenhos principais, incluindo o escudo da CBF e a bandeira do Brasil. O restante será colorido pelos participantes durante o evento.

"A ideia é proporcionar às crianças a experiência de participar da pintura. Foi isso que deu certo no primeiro projeto e queremos repetir agora em uma escala ainda maior", explica.

Projeto chegou à CBF

O episódio que marcou a trajetória recente do artista ocorreu depois da divulgação de imagens aéreas de seus trabalhos.

Sem possuir drone na época, contou com a ajuda de um produtor audiovisual que registrou a obra do alto e produziu vídeos para as redes sociais. O material chamou a atenção da CBF, que entrou em contato para solicitar os arquivos originais das imagens.

O material chamou a atenção da CBF, que entrou em contato para solicitar os arquivos originais das imagens Reprodução/Redes Sociais

"Quando soube que a CBF queria utilizar o material, percebi que o projeto tinha alcançado uma dimensão muito maior do que eu imaginava", afirma.

Hoje, com os murais praticamente concluídos e novos projetos em andamento, o artista considera que está realizando um sonho cultivado desde a infância.

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"Eu sempre quis fazer algo que envolvesse a comunidade. Ver as famílias participando, as crianças pintando e a cidade abraçando a ideia foi o maior resultado que eu poderia ter alcançado", conclui.