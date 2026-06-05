Por que ler quadrinhos pode ser um ótimo hábito para a saúde mental?

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Longe de serem apenas entretenimento para crianças, os quadrinhos se consolidam como uma ferramenta poderosa para a saúde mental de adultos. A combinação única de arte visual e texto cria uma experiência de leitura imersiva que ajuda a aliviar o estresse, estimula o cérebro e promove a empatia de maneiras que outras mídias nem sempre conseguem.

Ler uma história em quadrinhos exige que o cérebro processe informações simultaneamente em duas frentes: a textual e a visual. Esse exercício cognitivo contribui para fortalecer a capacidade de interpretação, a memória e o pensamento crítico. As pausas entre os quadros, por exemplo, forçam o leitor a preencher as lacunas da ação, um processo que ativa a imaginação de forma muito mais intensa do que a leitura de um texto corrido.

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Um refúgio contra o estresse

Em um mundo cheio de notificações e distrações digitais, mergulhar em uma HQ proporciona um refúgio necessário. A tarefa de acompanhar a narrativa visual e escrita demanda concentração total, proporcionando um estado de foco que lembra práticas de atenção plena. Esse estado de imersão ajuda a silenciar as preocupações do dia a dia e a reduzir os níveis de ansiedade.

A natureza sequencial da arte, seja na página impressa ou no fluxo vertical dos quadrinhos digitais (webtoons), também guia o ritmo da leitura, criando um fluxo constante que acalma a mente. É uma forma de escapismo saudável, permitindo uma pausa mental para recarregar as energias antes de voltar aos desafios da rotina.

Conexão humana e empatia

As histórias em quadrinhos são um portal para outras realidades e perspectivas. Obras complexas como “Persépolis”, de Marjane Satrapi, o mangá “My Lesbian Experience with Loneliness”, de Kabi Nagata, ou mesmo webtoons de sucesso como “Heartstopper”, de Alice Oseman, utilizam o formato para explorar temas profundos de identidade, saúde mental, política e resiliência. A expressão facial dos personagens, desenhada em detalhes, transmite emoções que as palavras sozinhas não alcançariam.

Ao acompanhar a jornada visual e emocional dos protagonistas, o leitor desenvolve uma conexão mais forte e exercita a empatia. Entender o mundo pelos olhos de outra pessoa, mesmo que fictícia, é um exercício fundamental para a inteligência emocional e para a construção de relações mais saudáveis.

Integrar esse hábito na rotina pode ser uma forma leve e eficaz de cuidar de si mesmo. Os principais benefícios incluem:

Alívio da ansiedade: a imersão na história funciona como uma válvula de escape para as tensões cotidianas.

Estímulo cognitivo: a decodificação de imagens e textos ao mesmo tempo melhora o raciocínio e a memória.

Aumento da criatividade: a arte visual e as narrativas complexas servem de inspiração e ativam a imaginação.

Desenvolvimento da empatia: conectar-se com personagens e suas jornadas emocionais fortalece a capacidade de se colocar no lugar do outro.

Melhora no vocabulário: a exposição a diferentes estilos de escrita, desde diálogos coloquiais a narrações mais elaboradas, enriquece o repertório linguístico de forma natural e divertida. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.