Identificação com personagens: como a ficção pode influenciar sua personalidade

Você já terminou de maratonar uma série e se pegou falando ou agindo como o protagonista? Esse fenômeno, relacionado à intensa identificação com personagens, é mais comum do que se imagina e acontece quando a ficção influencia diretamente nosso comportamento. A forte conexão com figuras de filmes, livros ou séries pode nos levar a absorver temporariamente seus traços, manias e visões de mundo.

Uma das explicações está na forma como nosso cérebro processa histórias. Ao acompanhar uma narrativa, criamos uma conexão emocional com os personagens, quase como se fossem pessoas reais. Essa imersão estimula a empatia e a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, fazendo com que "vivamos" as experiências retratadas na tela ou nas páginas.

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Essa absorção de características ocorre porque, para o cérebro, a fronteira entre o real e o ficcional pode se tornar tênue durante o consumo de uma obra. Por isso, é comum que, após o contato intenso com uma história, alguns de seus elementos se manifestem em nossas atitudes cotidianas.

Uma influência positiva ou negativa?

O lado bom desse processo é usar a ficção como fonte de inspiração. Um personagem resiliente pode motivar alguém a não desistir de um objetivo, enquanto um herói justo pode reforçar valores como a honestidade e a coragem. A ficção se torna, nesse caso, um laboratório seguro para explorar novas formas de ser e agir.

O risco, no entanto, surge quando a identificação é excessiva ou focada em comportamentos negativos. Adotar a arrogância de um anti-herói ou a visão pessimista de um personagem de drama pode afetar as relações sociais e o bem-estar emocional. Outro ponto de atenção é a criação de expectativas irreais sobre a vida, baseadas em roteiros que raramente refletem o mundo real.

Como lidar com essa influência

O primeiro passo é ter consciência do fenômeno. Perceber que uma mudança de humor ou comportamento coincide com o consumo de uma obra específica já é um grande avanço para entender essa influência. A partir daí, é possível filtrar as características que são realmente admiráveis e saudáveis.

Em vez de absorver tudo, questione-se sobre o que naquele personagem é verdadeiramente inspirador e aplicável de forma positiva. Manter o equilíbrio é fundamental. A ficção serve como uma ótima ferramenta para reflexão e entretenimento, mas a personalidade se fortalece com base em experiências e valores próprios.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.