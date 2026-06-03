Granada é encontrada em terreno vago no interior de MG

Uma equipe do Esquadrão Antibombas do Bope se deslocou de Belo Horizonte para apoiar a Polícia Militar na retirada de uma granada encontrada em um lote vago em Governador Valadares. O objeto foi achado no Bairro Bela Vista. O explosivo não tinha identificação individual, marcação de lote ou numeração.

O objeto foi retirado do local na tarde dessa terça-feira (2/6) depois de uma ação conjunta do Esquadrão Antibombas e da PMMG. O explosivo se tratava de uma granada de mão improvisada, feita de maneira caseira. Foi utilizado um recipiente metálico, modelo bojita, com uma substância semelhante a explosivo.

Apesar de ser de produção artesanal, a granada é classificada como explosivo e por isso, de acordo com a legislação, deveria estar sob o controle do Exército Brasileiro. A Polícia Judiciária negou a retirada do objeto do local devido aos riscos do transporte e de armazenamento e por isso o Esquadrão Antibombas foi acionado.

Para evitar os riscos de transporte, as forças realizaram uma desativação controlada do artefato, com um detonador e explosivos pertencentes à PMMG. O material foi destruído.

Durante o processo, os militares perceberam uma grande transformação química com liberação de gases, emissão de luminosidade e ruído sonoro. O resultado foi um buraco no chão de aproximadamente 10 centímetros de largura e comprimento e 3 centímetros de profundidade. A ação foi realizada em terra seca para evitar maior reação.

A polícia informou que se o dispositivo fosse utilizado poderia causar riscos à integridade física de pessoas por causa da onda de choque e da projeção de fragmentos, além de provocar danos nas proximidades.

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Os procedimentos foram registrados e arquivados nos arquivos do Bope para possível uso pelas autoridades. O relatório foi realizado para investigações futuras.