Motorista de caminhão é resgatado após 4 horas com suposto explosivo, em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O motorista de uma carreta atravessada na pista do Rodoanel Mário Covas, em São Paulo, desmaiou depois de um policial do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar se aproximar e conversar com ele.

A carreta está atravessada e bloqueia totalmente a pista do Rodoanel Mário Covas, no km 44, sentido Presidente Dutra, na altura de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, na manhã desta quarta-feira (12). O motorista do caminhão ficou na cabine amarrado a uma bomba caseira, de acordo com a concessionária.



Os dois sentidos da via estão interditados.



Em um primeiro momento, a SPMar, empresa que administra a via afirmou que o condutor foi sequestrado, e os criminosos o obrigaram a atravessar o veículo na pista, causando o bloqueio.



O Centro de Comunicação da Polícia Militar, no entanto, afirmou que existe uma outra hipótese: o motorista do caminhão estaria em surto, com uma suposta bomba, falando coisas desconexas. Ainda não há como confirmar o que aconteceu.



A Polícia Militar e a rodoviária estão no local, com equipes do Corpo de Bombeiros. Agentes do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) chegaram por volta das 8h15, levados pelo helicóptero Águia da PM, e se aproximaram do motorista por volta das 9h15. O homem foi retirado do veículo após cerca de quatro horas e desmaiou. Ele recebe os primeiros socorros no local.



A carreta saiu do estado do Acre com destino a São Bernardo do Campo e a concessionária afirmou que percebeu a rodovia bloqueada por volta das 5h20.



O vidro dianteiro do caminhão apresenta marcas de estilhaços.



Em razão do congestionamento, diversos motoristas estão fora de seus veículos.



O bloqueio do tráfego no Rodoanel causa reflexos no trânsito da capital paulista, que registra mais de 640 km de lentidão nessa manhã.

